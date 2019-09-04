Александр Лукашенко на совещании с членами правительства: «Основная наша задача – диверсифицировать рынки сбыта, не потеряв доходность»

Новости Беларуси. Экономические показатели, выполнение планов и сотрудничество с Россией. Эти темы 4 сентября – ключевые во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Экономические показатели, выполнение планов и сотрудничество с Россией. Эти темы 4 сентября – ключевые во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава государства встретился с членами правительства на совещании по актуальным вопросам развития экономики. В частности, шла речь о внешней торговле. Понятно, что основная площадка для экспорта белорусской продукции – Россия.
Президент также обратил внимание и на поиски новых рынков сбыта.
При этом важно здесь еще и не потерять доходы от реализации товаров. Зашел разговор и о выработке окончательных предложений по дальнейшим действиям в интеграционных процессах в рамках Союзного государства.
Проект обновленной программы насчитывает 66 пунктов. Практически все они согласованы. В основе концепции – принцип «две страны – один рынок».
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В связи с тем, что идет подготовка к принятию прогнозных показателей на будущий год, то есть плана нашего развития, прежде всего в экономике мы договорились, что встретимся и поговорим о проблемах экономики в будущем. Никто не скрывает того, что Россия – это основной рынок реализации нашей продукции. К сожалению, мы диверсифицируемся, но медленно.
Это основная наша задача – диверсифицировать рынки сбыта, не потеряв доходность при продаже нашей продукции. Да, мы движемся в этом направлении, но очень медленно. Зависимость очень большая, пусть даже и от братской страны. В связи с этим понятно, что и зависимость от поставок углеводородного сырья из России очень велика. Мы с учетом основных рынков реализации поставок сырья в Беларусь всегда это учитываем.
Поэтому вопрос сотрудничества с Россией и окончательных предложений по дальнейшему сотрудничеству в рамках переговорного процесса и выработки программы действия остается актуальным. И этот вопрос мы сегодня должны обсудить. Надо четко спланировать на будущее, по каким направлениям, как мы будем развиваться.
Также Александр Лукашенко отметил, что держит во внимании развитие всех секторов экономики: от сельского хозяйства до промышленности. И выполнение намеченных планов в этих сферах – главная задача правительства.