Александр Лукашенко на совещании с членами правительства: «Основная наша задача – диверсифицировать рынки сбыта, не потеряв доходность»

Новости Беларуси. Экономические показатели, выполнение планов и сотрудничество с Россией. Эти темы 4 сентября – ключевые во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства встретился с членами правительства на совещании по актуальным вопросам развития экономики. В частности, шла речь о внешней торговле. Понятно, что основная площадка для экспорта белорусской продукции – Россия. Президент также обратил внимание и на поиски новых рынков сбыта. При этом важно здесь еще и не потерять доходы от реализации товаров. Зашел разговор и о выработке окончательных предложений по дальнейшим действиям в интеграционных процессах в рамках Союзного государства.

Проект обновленной программы насчитывает 66 пунктов. Практически все они согласованы. В основе концепции – принцип «две страны – один рынок».

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В связи с тем, что идет подготовка к принятию прогнозных показателей на будущий год, то есть плана нашего развития, прежде всего в экономике мы договорились, что встретимся и поговорим о проблемах экономики в будущем. Никто не скрывает того, что Россия – это основной рынок реализации нашей продукции. К сожалению, мы диверсифицируемся, но медленно.

Это основная наша задача – диверсифицировать рынки сбыта, не потеряв доходность при продаже нашей продукции. Да, мы движемся в этом направлении, но очень медленно. Зависимость очень большая, пусть даже и от братской страны. В связи с этим понятно, что и зависимость от поставок углеводородного сырья из России очень велика. Мы с учетом основных рынков реализации поставок сырья в Беларусь всегда это учитываем.