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В Минске завершено образование избирательных комиссий по выборам депутатов парламента

03 сентября 2019 21:21
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Новости Беларуси. Состав Совета Республики будет определяться 7 ноября, голосование за кандидатов в депутаты Палаты представителей пройдет 17-го, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске завершено образование избирательных комиссий по выборам депутатов парламента-1

Для оперативной и грамотной работы в столице создали городскую и 20 окружных избирательных комиссий. В их состав вошли представители политических партий, общественных организаций и профсоюзов.

В Минске завершено образование избирательных комиссий по выборам депутатов парламента-4

3 сентября состоялось первое заседание, где выбрали председателей и обсудили детали проведения избирательной кампании.

Подробности в видеоматериале.

# Выборы-2019 # Фотофакт

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