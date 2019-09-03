В Минске завершено образование избирательных комиссий по выборам депутатов парламента

Новости Беларуси. Состав Совета Республики будет определяться 7 ноября, голосование за кандидатов в депутаты Палаты представителей пройдет 17-го, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Состав Совета Республики будет определяться 7 ноября, голосование за кандидатов в депутаты Палаты представителей пройдет 17-го, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Для оперативной и грамотной работы в столице создали городскую и 20 окружных избирательных комиссий. В их состав вошли представители политических партий, общественных организаций и профсоюзов.
3 сентября состоялось первое заседание, где выбрали председателей и обсудили детали проведения избирательной кампании.
Подробности в видеоматериале.