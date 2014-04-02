Александр Лукашенко: ВВС мы должны держать в исправном состоянии, чтобы не повторился печальный опыт наших братьев-украинцев

Новости Беларуси. В развитии военно-промышленного комплекса наступает новый этап. Акцент будет сделан на модернизацию и оснащение белорусской армии. Об этом заявил президент Беларуси, посещая 2 апреля авиаремонтный завод в Барановичах.

В ходе рабочей поездки в Брестскую область Александр Лукашенко ознакомился и с аспектами социально-экономического развития региона, о которых главу государства проинформировал губернатор области Константин Сумар.

Президент поинтересовался, как реализуются глобальны экономические проекты.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Ничего же не строим. 10 ферм и 11-й, так называемый, комплекс на 24 тысячи. Это же ферма, свиноводческая ферма. Разве это комплекс?

В каждом районе должен быть значимый объект. А у тебя в Бресте, вообще по области — 3-5 объектов.

Через несколько минут – снова к главной теме разговора. Как наладить выпуск самолетов и вертолетов и какими они должны быть? Понятно, что можно сделать совместное производство. К примеру, белорусско-российское. Вариантов и потенциальных партнеров масса: всё надо проработать.

Авиаремонтный завод в Барановичах – один из крупнейших в СНГ. На этой площадке возможна модернизация таких современных самолетов как МИГ-29. В перспективе же на территории Беларуси возможно и совместное производство самолетов и вертолетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Мартиненок, корреспондент СТВ:

Этот авиационный ремонтный завод уже, можно сказать, бренд белорусского оборонного комплекса. Техника, обновленная в Барановичах, пользуется спросом по всему миру, а само предприятие называют не иначе как станцией технического обслуживания авиаторов.

Кстати, ровно такие функции выполняет здесь цех по ремонту агрегатов, где внедрена технология, которая позволяет до винтика рассмотреть сложнейшие узлы и найти неисправность.

Андрей Черник, заместитель начальника цеха по ремонту агрегатов ОАО«558 Авиаремонтный завод»:

Вот для этого изделие ставится на стенд, включается и далее мы можем в операторской увидеть параметры его работы.

Известно, что к концу года состав военно-воздушных сил пополнят десять модернизированных самолетов СУ-27 и МиГ-29. Этого будет достаточно до 2025 года. И все это делается силами одного мощнейшего завода в Барановичах. Предприятия с историей и традициями. И все-таки, некоторые мифы журналисты развенчали. Оказывается, и для отдельных девушек первым делом – самолеты.

Александра Жавнерчик, монтажник электрооборудования летательных аппаратов ОАО «558 Авиаремонтный завод»:

Нравятся самолеты, техника. Всегда этим интересоалась. Дело не женское, конечно, но ко всему привыкаешь. Каждый винтик, каждый болтик с каждым разом откручивается все легче и легче.

Викентий Ширко работает здесь уже сорок лет. Помнит до сих пор, из чего состоит легендарный ЯК-28. А сегодня дает новую жизнь летательным аппаратам нового поколения.

Викентий Ширко, сборщик-клепальщик ОАО «558 Авиаремонтный завод»:

Были и трудности, были и несхождения. Процесс на месте не стоит, процесс движется, все модернизируется, все обновляется. Также обновляется и технологический процесс и сами технологии.

Модернизация, как стратегия, предсказуемый акцент разговора 2 апреля. Еще две недели назад Президент анонсировал свой приезд на этот завод. Объяснил, почему сейчас намного выгоднее не ремонтировать, а развивать авиацию технически. Стало понятно, что, пришло время сделать еще один шаг вперед. Вполне возможно, и самим научиться собирать летательные аппараты.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Ты должен в Беларуси производить и самолеты, и вертолеты. Вертолеты - площадка есть в Орше. Хочешь еще что там – строй. Мы будем помогать – момент сейчас такой. И самолеты ты должен производить в Беларуси. Я не говорю, что все. Что такое произвести сегодня вертолет в Орше? Не проблема, если там будет «Сич» с двигателем. «Сич» некуда девать? Так я тебе про это говорю, про момент. Поэтому, двигатель есть? Еще пару-тройку купишь сложных приборов, которые, может, и не надо у нас производить. Но все остальное – бери на колени и клепи, делай корпус. Делай планер и начинай работать.

Второе. Мы должны производить у себя самолет. Какой ты будешь делать – это твое дело. Но нужные для рынка, прежде всего для России. Пользуйся моментом. Или с EADS, или же с россиянами – это ваше дело. Но мы не должны сидеть в этой мастерской и старье это клепать.

Конечно, ремонт, модернизация – это великое дело – никуда не денемся. Не все богатые, чтобы купить новый самолет и новый вертолет. Не все страны. Поэтому все будут их ремонтировать и модернизировать. Здесь тоже надо работать, как ты говоришь, на опережение, более современными темпами. А модернизация – это как создание нового. Поэтому надо искать яйцеголовых ребят, в том числе пользуясь моментом, сам понимаешь, и вести их сюда, и разворачивать производство, как положено.

Александр Лукашенко также заявил о необходимости модернизации военно-воздушных сил Беларуси. Об этом шла речь в ходе общения главы государства с сотрудниками авиаремонтного завода.

Говоря о состоянии и развитии военно-воздушных сил, президент напомнил о ситуации в Украине и еще раз подчеркнул необходимость создания собственных летательных аппаратов. В частности, в кооперации с предприятиями других стран.

Александр Лукашенко:

Военно-воздушные силы мы должны держать в исправном состоянии, чтобы не повторился опыт печальный наших братьев-украинцев: когда надо было воевать, армии, оказалось, нет. Вроде, 250 тысяч, как мне Янукович говорил, у него штыков было год назад, а когда коснулось, армии нет. Это касается и самолетов, и вертолетов, и противовоздушной обороны, и так далее.

Момент сегодня такой, им надо воспользоваться. Нам надо идти дальше, нам надо создавать самолеты. Пусть не свой, белорусский, но активно участвовать в кооперации с Россией, с другими государствами по строительству самолетов. Сегодня одно государство, даже самое богатое, наверное, американцы там «Боинги» создают и гражданские, и военные, но они очень богатые. А Европа создала свой «Airbus». Но это несколько стран. Семь, говорят, крупнейших стран участвуют в создании этого самолета. Поэтому замахиваться на то, что мы создадим свой самолет, гражданский или военный, не нужно, потому что если и создавать, это надо самые передовые создавать, чтобы вооружаться передовыми, а тем более- продавать на рынке. А вот часть самолетов в кооперации, допустим, с Россией и так далее, мы должны создавать.

Александр Лукашенко также считает необходимым расширить сотрудничество с Украиной в сфере военно-промышленного комплекса. В частности глава государства упомянул о том, что предложения от некоторых украинских компаний уже поступали.

Президент также подчеркнул заинтересованность в сотрудничестве в этой области и других стран.

Александр Лукашенко:

Украину сегодня фактически развалили, а там все-таки оборонка приличная, в том числе и ваш интерес. Давайте попробуем с украинцами договориться и вместе поработать, чтобы не пропали мозговые центры, интеллектуальные, инженерные, конструкторы в Украине и, собственно, производство. Поэтому момент нормальный. Да и европейцы, и другие сегодня заинтересованы с ним работать. Поэтому это нам надо использовать, и в том числе не только для себя, но и для внешнего рынка, и для нашей Российской Федерации. Поэтому момент сегодня подходящий для того, чтобы этим заниматься.

Еще один важный аспект – развитие беспилотных летательных аппаратов. Белорусские разработки уже давно себя зарекомендовали на мировом рынке и, конечно, пользуются спросом у министерства обороны. Особенно – новейшие модели. Последняя проектируемая разработка – Гриф-300. Может обнаружить цель в радиусе 200 км и передать ее координаты на командный пункт. Точность огневого поражения – около 90%.

В дополнение к информации о такой впечатляющей технике прозвучала мысль, что пора бы и весь оборонный комплекс выводить на новый уровень развития.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Наступил новый этап в развитии отечественного оборонного комплекса или ВПК, сутью которого является оснащение самым современным оружием и вооружением белорусской армии. Армия середины прошлого века нам не нужна. Для нашей страны нужна современная армия и ее основой должны стать силы: силы специальных операций и десантно-штурмовые, военно-воздушные силы и т.д.

Поинтересовался Глава государства и зарплатами заводчан. Деньги здесь зарабатывают неплохие для райцентра. А что касается деноминации – замены купюр, то технически все готово.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Очень важно, чтобы директор видел развитие и производство таким образом, чтобы зарплата хоть потихонечку, но сейчас росла. Желательно, чтобы в обменники вы не ходили, а в магазины, покупали все необходимое для себя в магазинах, а не переводили свою валюту в другую. Я знаю, вы уже требуете от меня: давай новую валюту, красивую, потому что миллионы эти носить в кошельках плохо и тяжело. Придет время, мы это сделаем. Я уже вам честно говорю, что валюта у нас уже отпечатана относительно давно, красивые, на евро похожие. Но для этого надо момент, надо время, чтобы экономика начала работать, чтобы была определенная стабильность. Вопрос деноминации — чисто технический. Эти купюры замени на эти, с ценами разобраться. Сутки-двое вопросы, и в течение года меняется валюта. Но у нас же народ такой: меняют, значит, надо супить это, заменить на доллары, на евро и так далее. Придет время, мы это сделаем, а пока потерпите с этими деньгами.

На память о визите работники Авиаремонтного завода подарили Главе государства модель штурмовика СУ-25. Этот самолет по прозвищу «Грач» широко используют в оборонном секторе ВВС разных стран. И это как раз одна из тех машин, которую успешно ремонтируют и модернизируют в Барановичах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.