МВД Украины: Александр Музычко, активист радикальной организации «Правый сектор», застрелился сам при задержании

Новости Украины. МВД Украины опубликовало итоги расследования по делу Александра Музычко. Как сообщается на сайте ведомства, активист радикальной организации «Правый сектор» застрелился сам, когда его пытались задержать правоохранители.

Поводом для масштабного расследования и создания специальной комиссии послужила информация, что Музычко допрашивали, а затем убили. После этого инцидента представители «Правого сектора» устроили митинг в центре Киеве, в ходе которого пытались штурмовать Раду и требовали отставки министра внутренних дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.