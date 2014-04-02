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Масштабная забастовка пилотов авиакомпании «Люфтганза» началась в Германии. Белорусов она пока не затронула

02 апреля 2014 10:59
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Новости Беларуси. В Германии проходит масштабная забастовка пилотов авиакомпании «Люфтганза». Стачка продлится 3 дня. За это время будет отменено около 4 тысяч полетов. Пилоты добиваются повышения заработной платы и улучшений условий труда.

Пока руководство компании никак не отреагировало на крупнейшую за всю историю «Люфтганзы» забастовку. Заложниками непонимания между работодателем и сотрудниками стали в первую очередь пассажиры. Десятки тысяч европейцев вынуждены изменить свои планы из-за забастовки пилотов.

Барбара Шедлер, пресс-секретарь авиакомпании «Люфтганза» (Германия):
Мы постарались максимально помочь пассажирам в такой ситуации. Они могут обменять билет на самолет на билет на поезд или воспользоваться услугами других авиакомпаний. Есть возможность и бесплатно перебронировать свой рейс. Мы по-прежнему рекомендуем пассажирам уточнять на сайте нашей компании расписание полетов.

С минуты на минуту в Национальном аэропорту Минск должен приземлится самолет авиакомпании «Люфтганза» из Франкфурта. В белорусскую столицу он вылетел без задержек. Спустя час воздушное судно отправится снова в Германию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Забастовка авиакомпаний в Германии # Барбара Шедлер

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