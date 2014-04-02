Два депутата Минского областного Совета депутатов рассказали, чем они будут заниматься в первую очередь

Новости Беларуси. Депутаты Минского областного Совета 27 созыва собрались на первую сессию. Депутатскому корпусу региона необходимо будет решать важные задачи по развитию Минской области. Такое мнение высказал губернатор Минщины Семен Шапиро.

На первой сессии были избраны председатель областного Совета. Им стал Иван Липницкий, который возглавлял предыдущий состав местных депутатов региона, а также председатели и секретари постоянных комиссий.

Народные избранники заверили, что оправдают оказанное им доверие и уже начали работать над воплощением в жизнь предвыборных обещаний, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Игорь Китиков, депутат Минского областного Совета депутатов:

Уже сегодня я плотно работаю по поручению граждан, в том числе и губернатора нашей области, Семена Борисовича Шапиро, по переводу нашего Вилейского водохранилища из промышленного рыболовства в любительское. Это позволит разрешить проблемы экономического, экологического характера, привлечь поток инвестиций.

Я работаю директором колледжа. Хотя у меня приемные дни по четвергам, но приемная открыта с утра до вечера. Я зарегистрирован в социальных сетях, ко мне в любой момент, в том числе и ночью могут обратиться избиратели по любому вопросу.

Жанна Воробей, депутат Минского областного Совета депутатов:

Поскольку я являюсь представителем системы образования, социальной сферы, то, конечно, в первую очередь, как представитель депутатского корпуса с моей стороны будут приоритетно решаться задачи этого направления. Учитыва то, что Боровлянском сельском совете проживает более 40 тыс. населения - сегодня там стоит вопрос об обеспеченности местами в дошкольных учреждениях, в учреждениях общего среднего образования, поэтому, конечно, нужно будет решать вопрос о том, чтобы помимо улучшения жилищных условий еще и объекты социальной сферы людям были доступны.

Олег Суконко, депутат Минского областного Совета депутатов:

То, что мы обещали людям, мы должны все сделать. Помочь их жизни, чтобы им было проще, веселее и радостнее жить в нашей стране.