Александр Лукашенко встретился с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге

Новости России. Курс на углубление союзного строительства является необходимостью и осознанным выбором. Об этом 15 марта на заседании Высшего государственного совета Союзного государства Беларуси и России в Санкт-Петербурге заявил председатель ВГС, Президент Беларуси Александр Лукашенко. На высшем уровне подтверждено намерение продолжать реализацию крупных белорусско-российских проектов. Президенты подписали итоговые документы заседания Высшего госсовета. В том числе и декрет о бюджете Союзного государства на 2013 год.

В Санкт-Петербурге подписан и ряд межправительственных соглашений.

Председателя Высшего госсовета Союзного государства Беларуси и России, президента Александра Лукашенко встречал его российский коллега Владимир Путин в знаковом для Петербурга месте – Дворце Конгрессов.

В таком антураже находиться одно удовольствие и беседовать на любые темы, но президенты говорили о Союзном проекте.

Владимир Путин, президент Российской Федерации:

Уважаемый Александр Григорьевич, позвольте Вас поприветствовать, на этот раз в Петербурге. У нас, слава Богу, встречи происходят регулярно, причем на всех уровнях. Но сегодня, все-таки, особый день. Сегодня у нас межгосконсультации, и это значит, что в нашей совместной работе будут принимать участие и председатели Правительств, и наши коллеги из различных министерств, ведомств. У нас будет возможность сегодня проанализировать все, что было сделано за последнее время в сфере строительства Союзного государства, посмотреть на несколько шагов вперед.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ни у вас, ни у нас нет [другой] такой формы сотрудничества и общения, где принимают практические участия Президентские структуры на самом высшем уровне, главы правительств и все правительственные служащие высокого уровня, ну и главы государств – это весьма полезно. Десяток вопросов очень важных, которые не могут быть решены вне госсовета, Высшего госсовета, поэтому мы и собрались в этом прекрасном городе. Мы его очень любим в Беларуси. Он нам тоже очень близок, поскольку отсюда начиналась наша белорусская наука в свое время. Поэтому мы очень близки с питерцами, ленинградцами нашими и нам очень приятно побывать в этом городе.

Переговоры в узком формате между Александром Лукашенко и Владимиром Путиным прошли в так называемой греческой гостиной. Большая часть за закрытыми дверями. Однако и без знания деталей этой беседы можно отметить, что тема союзного строительства сегодня может похвастаться хорошими результатами.

Правительства двух стран сотрудничают достаточно часто, плотно и продуктивно. Обмен визитами происходит регулярно. В 2012 году в столицу Беларуси приезжал российский премьер Медведев, недавно был зампредседателя правительства Дворкович. Глава нашего Правительства Михаил Мясникович также частый гость в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Серия встреч, которая была у нас в декабре, дала очень такой хороший позитивный результат. Наработано очень много материала. Я думаю, что сегодня мы будем обсуждать актуальные вещи, потому что масштабы сотрудничества, действительно, требуют принятия уже высших политических решений.

Дмитрий Медведев, председатель Правительства Российской Федерации:

Нам нужно будет сейчас сверить часы для того, чтобы подготовиться к большому обсуждению, которое сейчас состоится с участием президентов, и, соответственно, дальнейшей работе.

Заседание Высшего госсовета принял Мраморный зал Дворца. В расширенном формате стороны обсудили большой спектр тем: от внешней политики Союзного государства до бюджета. Повестка дня состояла из 10 вопросов.

В целом же можно констатировать: белорусско-российское сотрудничество за последнее время заметно прибавило. Все чаще в Минск приезжают российские делегация из регионов. В 2012 году их было 27. В свою очередь 21 белорусская делегация съездила с визитами в Россию. За 2012-2013 годы состоялось 6 встреч глав государств. По итогам таких переговоров, как правило, появляются новые крупные совместные проекты двух стран.

В 2012 году Беларусь и Россия достигли достаточно позитивной цифры в торговле. Взаимный товарооборот между нашими странами впервые превысил 43 млрд долларов.

Среди стран СНГ республика как партнер по Союзному государству находится на втором месте во внешней торговле России. Беларусь поставляет сюда тракторы, оборудование, грузовики, мебель, продовольствие. Из года в год эти поставки не только растут, а появляются совместные проекты по сборке и продвижению товаров отечественных марок.

15 марта на переговорах речь шла об эволюции, другим словом, развитии союзного проекта на благо двух стран.

Александр Лукашенко:

Динамичное развитие союзного строительства подтверждает неизменность нашего курса на углубление интеграции. Это осознанный выбор, которому нет альтернативы в условиях глобальной мировой экономики. Уверен, что конструктивное обсуждение тем сегодняшней повести дня позволит выйти нам на согласованное решение. Это укрепит базис белорусско-российского партнерства, которое, как известно, по своей сути стало локомотивом интеграционных процессов на всем постсоветском пространстве.

Владимир Путин:

За годы союзного строительства Россией и Беларусью накоплен уникальный опыт равноправного взаимодействия и партнерства. Сотрудничество в рамках Союзного государства продолжает играть важную пилотную роль в продвижении интеграционных процессов на всем пространстве СНГ.

Кстати, мы с Александром Григорьевичем подтвердили важность последовательной реализации намеченных планов по созданию к 1 января 2015 года Евразийского экономического союза. Сегодня в узком составе с участием руководителей Правительств двух государств обсуждали этот вопрос достаточно глубоко.

В Беларуси действуют более двух тысяч предприятий с российским капиталом. В свою очередь белорусские предприниматели вкладывают деньги в российскую экономику. Дальнейшему росту взаимных инвестиций призван содействовать российско-белорусский деловой совет. Он мог бы поактивнее, конечно, выстраивать диалог между заинтересованными компаниями и предприятиями двух стран.

Итогом заседания стало подписание целого пакета совместных документов. Затем президенты вышли к журналистам, чтобы в понятной форме озвучить результаты переговоров.

Владимир Путин:

Развиваются Таможенный союз, Единое экономическое пространство. Однако совместная работа в формате Союзного государства позволяет апробировать самые перспективные направления нашего взаимодействия. При этом главной целью является, безусловно, ускорение темпов социально-экономического развития наших государств и улучшение жизни наших граждан.

Мы подробно обсудили возможности для наращивания взаимодействия в торговле, экономике, инвестиционной сферах. В 2012 году товарооборот между Россией и Беларусью вырос на 10% и вплотную приблизился к рекордной отметке в 45 млрд долларов. Планируем и дальше наращивать встречные товарные потоки и думаем, что в самое ближайшее время мы достигнем рубежа 50 млрд долларов.

Утвердили бюджет Союзного государства на 2013 год. Он составит почти 5 млрд рублей (4,8). Это бюджет развития. Его развитие позволяет повысить конкурентоспособность экономик России и Беларуси. Средства пойдут на финансирование перспективных программ в сфере научно-технического сотрудничества, в гуманитарной и информационной областях.

Наши страны реализуют масштабные проекты в самых разных сферах: энергетике, космосе, высоких технологиях.

Важнейший совместный инвестиционный проект – это строительство Белорусской атомной электростанции.

Набирает обороты процесс создания технологических альянсов между предприятиями двух стран, что мне представляется особенно важным. Начато формирование холдинга «Росбелавто», в который войдут лидеры российского и белорусского автопрома («Камаз» и «МАЗ»). Полным ходом идет создание совместной системы дистанционного зондирования Земли на основе российской системы «Гланас» с наземным комплексом управления в Минске.

Россия и Беларусь будут совместно работать в интересах исследования и освоения Антарктики. Только что подписано соответствующее соглашение. Это принципиально новое направление в нашем взаимодействии, имеющее одновременно и экологическое, и научное, и экономическое измерения.

Александр Лукашенко:

Мероприятия в рамках формальных союзных структур еще и хороши тем, что мы тем самым актуализируем темы и проблемы союзного строительства. Мы встряхиваемся сами, своих коллег, своих партнеров для того, чтобы активнее работать на этом направлении.

Проекты, которые мы здесь реализовываем в рамках Союзного государства, являются пилотными проектами на постсоветском пространстве. Это действительно так. И в Таможенном союзе, когда мы формировали Таможенный союз, затем Единое экономическое пространство, мы обращались к тем наработкам, которые мы уже когда-то с вами здесь осуществили в рамках работы по реализации договора о союзном строительстве.

Утверждено примерно 38 программ, которые подлежат финансированию из союзного бюджета. Это тоже очень важное направление. Должен сказать, это не программы «что-то продать, заменить, заместить». Это в основном инновационные, Дмитрий Анатольевич, инновационные, мы договаривались, программы.

Одна из мощных российских программ, которую вы вместе с нами реализовываете на белорусской земле, по строительству атомной электростанции. Надо сказать, что наша станция, Калининградская станция идут вовремя, с опережением. Что ж, борьба есть борьба. Мы завоевываем рынок по электроэнергии. Мы будем здесь с россиянами первыми. Это даст нам определенное преимущество по ликвидации дефицита этого продукта в этом регионе. Это очень большая школа для наших строителей. Мы там работаем с опережением с начала наших действий. Россияне, специалисты, довольны работой строителей, в том числе белорусских. Словом, это очень хорошая школа. И мы будем вас просить, чтобы вы на других рынках привлекали затем белорусов к строительству подобных объектов.