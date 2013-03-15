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Александр Лукашенко поздравил белорусов с Днем Конституции

15 марта 2013 08:24
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Новости Беларуси. В Беларуси сегодня - День Конституции. Основной  закон  страны был принят девятнадцать лет  назад. При этом документ сосредоточил в себе богатый исторический опыт, четко определил приоритеты национального развития. Долг каждого - уважать Конституцию и строго следовать ее положениям.

С Днем Конституции соотечественников поздравил Президент Александр Лукашенко.
«Принятие Основного Закона - одно из важнейших событий в современной истории белорусского народа. Конституция не только закрепила государственный суверенитет Беларуси, демократические принципы устройства власти и общества, но и определила вектор дальнейшего развития страны, стала ориентиром для проведения успешных социально-экономических преобразований», - говорится в поздравлении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Праздничные даты # Государственная политика

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