Александр Лукашенко поздравил белорусов с Днем Конституции

Новости Беларуси. В Беларуси сегодня - День Конституции. Основной закон страны был принят девятнадцать лет назад. При этом документ сосредоточил в себе богатый исторический опыт, четко определил приоритеты национального развития. Долг каждого - уважать Конституцию и строго следовать ее положениям.

С Днем Конституции соотечественников поздравил Президент Александр Лукашенко.

«Принятие Основного Закона - одно из важнейших событий в современной истории белорусского народа. Конституция не только закрепила государственный суверенитет Беларуси, демократические принципы устройства власти и общества, но и определила вектор дальнейшего развития страны, стала ориентиром для проведения успешных социально-экономических преобразований», - говорится в поздравлении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.