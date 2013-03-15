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Новый Папа Римский отказался от лимузина и на первую мессу приехал микроавтобусом

15 марта 2013 08:44
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Новости Италии. Новый Папа Римский сегодня проведет первую аудиенцию с кардиналами. Накануне в Сикстинской капелле он отслужил и первую мессу в качестве понтифика.

Франциск произнес проповедь не на латыни, а на итальянском языке. Также новый Папа обратил на себя внимание и скромностью. Франциск отказался от лимузина и пользовался обычным  микроавтобусом. Папа Римский беспокоится о том, какой пример он подает другим священникам.

Напомним, Хорхе Мария Бергольо был избран предстоятелем Римско-католической церкви 13 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Религия # Папа Римский

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