Новый Папа Римский отказался от лимузина и на первую мессу приехал микроавтобусом

Новости Италии. Новый Папа Римский сегодня проведет первую аудиенцию с кардиналами. Накануне в Сикстинской капелле он отслужил и первую мессу в качестве понтифика.

Франциск произнес проповедь не на латыни, а на итальянском языке. Также новый Папа обратил на себя внимание и скромностью. Франциск отказался от лимузина и пользовался обычным микроавтобусом. Папа Римский беспокоится о том, какой пример он подает другим священникам.

Напомним, Хорхе Мария Бергольо был избран предстоятелем Римско-католической церкви 13 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.