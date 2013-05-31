Александр Лукашенко встретился с вице-премьером Туркменистана

Новости Беларуси. Президент Беларуси в первой половине дня также встретился с вице-премьером Туркменистана. Александр Лукашенко отметил динамичное развитие отношений двух стран.

Туркменистан для нашей республики - важный и перспективный партнер в Центральной Азии. Белорусские строители реализуют проект «под ключ» на Гарлыкском горно-обогатительном комбинате. В Ашхабаде и Минске работают торговые дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В последнее время мы достигли хороших результатов в работе с вашей республикой. Надо сказать, что у нас и товарооборот уже приличный - за 300 миллионов долларов. Вы, наверное, вторая страна после Венесуэлы, где мы очень масштабно работаем, в том числе и строим у вас горно-обогатительные комбинаты по производству калийных удобрений. Я думаю, что мы в срок справимся с этой просьбой вашего Президента. И еще раз я вас приветствую в Беларуси, прошу вас передать самые добрые пожелания Гурбангулы Мяликгулыевичу от имени белорусского народа, и особенно от меня лично. Я думаю, что мы в ближайшее время и здесь, в Беларуси, в Минске, и в Ашхабаде встретимся и более подробно обсудим перспективы нашего сотрудничества.

Аннамухаммет Гочыев, заместитель председателя Кабинета Министров Туркменистана:

Мне очень отрадно передать Вам личное приветствие братское нашего уважаемого Президента Туркменистана и его наилучшие пожелания, процветания Республики Беларусь. И он также пригласил Вас, уважаемый господин Президент, в любое удобное для Вас время посетить Туркменистан.