Новости Беларуси. КГБ Беларуси за последнее время удалось предотвратить несколько актов терроризма со стороны анархистов. Об этом сообщил 30 мая журналистам председатель КГБ Валерий Вакульчик. По его словам, в Гомеле был предотвращен теракт, который собирался осуществить один из анархистов в ночь на 1 января 2012 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Вакульчик, председатель Комитета государственной безопасности Республики Беларусь:

В Гомеле один из молодых людей сам разместил в интернете информацию о том, что в ночь с 31 декабря на 1 января будет совершен теракт. По месту его жительства было обнаружено большое количество, 500 г, аммиачной селитры и других компонентов, которые представляли собой взрывное устройство.

За распространение на отечественных сайтах информации об изготовлении взрывного устройства в Беларуси планируется ввести административную ответственность. В Палате представителей депутаты 30 мая обсуждали поправки в Кодекс об административных правонарушениях. В первом чтении приняты поправки в некоторые законы о деятельности партий и о защите информации.