Новости Беларуси. В Палате представителей депутаты 30 мая обсуждали поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Они касаются ужесточения ответственности за распространение, в том числе в Интернете, информации о приготовлении взрывчатых веществ.

30 мая депутаты приняли в первом чтении поправки в некоторые законы о деятельности партий и о защите информации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Пантелей, министр связи и информатизации Республики Беларусь:

По новому проекту закона, каждый госорган за год по результатам своей работы должен отчитаться не только перед вышестоящим своим органом, но и перед гражданами Республики Беларусь. Потому что все госорганы, в первую очередь, работают в интересах страны и в интересах нашего общества.