Александр Лукашенко встретился с заместителем Генсекретаря ООН

Новости Беларуси. Александр Лукашенко подтверждает стремление Беларуси вести активную борьбу с различными проявлениями преступности. Об этом Президент сообщил 30 мая на встрече с заместителем Генсекретаря ООН - исполнительным директором Управления ООН по наркотикам и преступности Юрием Федотовым.

В нашей республике накоплен опыт борьбы с преступностью, в том числе с торговлей людьми, который может быть полезен международному сообществу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы в свое время, лет 12-13 тому назад, очень активно занялись проблемами борьбы с торговлей людьми, и в разных ее проявлениях. Считаем, что в современном мире подобные явления недопустимы для нашей цивилизации, цивилизованного человека. Что касается борьбы с преступностью, конечно же, нам очень сложно, вы это знаете хорошо, поскольку знаете нашу республику, знаете Советский Союз, понимаете, что Беларусь находится в эпицентре этих перемещений, мы транзитное государство, находимся в центре Европы (в районе Полоцка – недавно российские ученые поставили заключение, как раз центр Европы в Беларуси). Поэтому, с одной стороны, это и почетно, и выгодно, имиджево, с другой стороны, что только не передвигается через нашу страну, начиная от различного рода мигрантов, которых выдавливают в районе, к примеру, Афганистана, которые идут через наши территории России и Беларуси, и заканчивая разного рода неблаговидными деяниями людей, я имею в виду наркотики, радиоактивные вещества – всего добра этого у нас здесь хватает, и нам волей-неволей приходится вести жесточайшую борьбу с этим проявлениями, и, естественно, тратить на это приличные деньги. Поэтому у нас есть, что вам сказать, есть, что доложить в плане нашей работы по направлениям, входящим в вашу компетенцию.

Юрий Федотов, заместитель генерального секретаря ООН – исполнительный директор Управления ООН по наркотикам и преступности:

Голос Беларуси звучит очень весомо, авторитетно, активно, с вами считаются, и это способствует в целом укреплению имиджа вашей страны на международной арене в рамках ООН. Перед тем, как прибыть сюда, у меня была еще одна совместная миссия, я сопровождал Пан Ги Муна (8-й Генеральный секретарь ООН – ред.) в одной из его поездок в Россию, и сказал ему, что планирую приехать в Беларусь. Он, как вы знаете, активно участвует во всех мероприятиях, которые мы проводим по тематике торговли людьми, просил передать свою высокую оценку тех усилий, которые предпринимает Республика Беларусь в этом направлении.

30 мая с заместителем генерального секретаря ООН Юрием Федотовым встретился министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. Как было отмечено, ООН высоко оценивает международные усилия Беларуси по борьбе с торговлей людьми.

После принятия по инициативе нашей страны Глобального плана действий ООН по борьбе с торговлей людьми в мире фактически сформировано международное партнерство по противодействию этому явлению. На недавнем заседании Генассамблеи белорусы предложили разработать обязательный документ в этой области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.