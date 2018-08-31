Александр Лукашенко встретился с Александром Суриковым по случаю завершения его дипломатической миссии в Беларуси

Новости Беларуси. У Беларуси и России есть различные интересы, но они никогда не противоречат друг другу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом Александр Лукашенко заявил накануне на встрече с Александром Суриковым по случаю завершения его дипломатической миссии в нашей стране. Президент поблагодарил посла за работу и усилия по укреплению отношений между государствами.

«Я очень благодарен, Сан Саныч»: Александр Лукашенко встретился с Александром Суриковым по случаю завершения его дипмиссии в Беларуси

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я знаю официальную точку зрения посла России в Беларуси и знаю его внутреннее состояние, когда он говорит о русских, белорусах. Я думаю, наши позиции совпадают. Да, у нас есть различные интересы, но думаю, что никогда не противоречили белорусские России, а российские интересы Беларуси. Я не зря сказал о том, что ангел-хранитель для Беларуси Россия и точно так, как для России Беларусь, несмотря на разницу в величине. Это не имеет в данном случае никакого значения.

Сегодня Союзное государство Беларуси и России реализует около 40 экономических, социальных программ и проектов. Огромную роль в выстраивании таких отношений играют как раз дипломаты. Александр Суриков послом в нашей стране работал более 12 лет.