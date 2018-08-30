«Есть, конечно, оттенок грусти»: Александр Суриков завершает дипмиссию в Беларуси

Новости Беларуси. Посол России в Беларуси покидает нашу страну с оттенком грусти – так Александр Суриков описал свое настроение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Дипломат признался журналистам, что никогда не чувствовал себя в нашей стране иностранцем. И это лучшая оценка его работы, ведь сближение двух народов – главный принцип работы дипслужбы. А будущее Беларуси и России посол видит в дальнейшей интеграции. В первую очередь речь идет о промышленной кооперации.
Кстати, кроме решения важных политических и экономических вопросов, посол находил время, как он выразился, для «обычной нормальной» жизни. Каждую субботу, как и многие минчане, он ходил на Комаровский рынок, в том числе чтобы узнать соотношения цен и настроения белорусов.
Александр Суриков, Чрезвычайный и Полномочный посол России в Беларуси:
Есть, конечно, оттенок грусти, что я покидаю то общество, к которому я привык за последние 12,5 лет. Привык к той благожелательности, к доброте, к уважению и так далее – это тоже дорогого стоит.
Мой принцип таковой – посол должен отвечать этим задачам, максимально минимизировать все возникающие противоречия, иногда шероховатости в экономике. И способствовать, чтобы в белорусском обществе, да и в российском тоже, шли умонастроения на сближение двух родственных, братских народов.
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Дипломат отметил, что Беларуси и России удалось установить общий язык на всех уровнях. Даже в напряженные моменты партнеры всегда могли найти выход из ситуации.