«Есть, конечно, оттенок грусти»: Александр Суриков завершает дипмиссию в Беларуси

Новости Беларуси. Посол России в Беларуси покидает нашу страну с оттенком грусти – так Александр Суриков описал свое настроение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дипломат признался журналистам, что никогда не чувствовал себя в нашей стране иностранцем. И это лучшая оценка его работы, ведь сближение двух народов – главный принцип работы дипслужбы. А будущее Беларуси и России посол видит в дальнейшей интеграции. В первую очередь речь идет о промышленной кооперации.

Кстати, кроме решения важных политических и экономических вопросов, посол находил время, как он выразился, для «обычной нормальной» жизни. Каждую субботу, как и многие минчане, он ходил на Комаровский рынок, в том числе чтобы узнать соотношения цен и настроения белорусов.