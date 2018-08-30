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Александр Лукашенко и Владимир Путин согласовали предварительную дату следующей встречи

30 августа 2018 12:02
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Новости Беларуси. Взаимоотношения Минска и Москвы вновь в центре внимания глав государств. 30 августа по инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко и Владимира Путина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: Беларусь и Россия друг для друга являются ангелом-хранителем

Президенты продолжили обсуждение актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, а также графиков предстоящих контактов. Речь, в частности, шла о встрече с участием глав правительств, договоренность о которой была достигнута на прошедших в Сочи переговорах лидеров.

Александр Лукашенко и Владимир Путин согласовали предварительную дату следующей встречи-1

Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились о новой встрече в ближайшее время с участием членов правительств двух стран

Ожидается, что в расширенном составе стороны встретятся 21 сентября. Участие примут премьер-министры обеих стран, вице-премьеры, в компетенцию которых входят вопросы нефтегазового комплекса и сельского хозяйства, а также министры финансов.

# Беларусь-Россия # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Фотофакт

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