Александр Лукашенко вручил госнаграды и премии известным белорусам 12 января

Новости Беларуси. На неделе государственные награды нашли своих обладателей. 9 человек были удостоены высокой оценки главы государства «За добросовестную плодотворную работу, достижение высоких творческих и спортивных результатов, значительный личный вклад в развитие сферы культуры и спорта, реализацию государственной информационной политики, активность в общественной жизни». Кроме того, государственных наград были удостоены и члены хоккейной команды Президента Республики Беларусь. Соответствующие указы на неделе подписал Александр Лукашенко.

12 января по случаю старого Нового года президент Беларуси устроил традиционный прием. На него были приглашены видные государственные и общественные деятели, деятели культуры, спорта, журналисты, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Всем нам хочется, чтобы наша страна была успешной. Но в чем выражается этот успех? За цифрами и показателями мы часто не замечаем более важные вещи. Один умный человек заметил: «Успешна та страна, в которой есть олимпийские чемпионы, Академия наук и национальное оперное искусство».

Это, может быть, непривычный взгляд, но давайте задумаемся: искусство – это духовность, наука – интеллект, а спортивные победы – сплав силы духа и физических возможностей человека. Любой успех в этих сферах представляет государство в мире лучше всякой дипломатии. И если в стране есть условия, чтобы развивать эти таланты, значит, это по-настоящему успешная страна. По крайней мере, может претендовать на такое звание.

Казалось бы, победить в теннисном турнире, на чемпионате мира по биатлону, забросить решающую шайбу, забить гол – это просто эпизоды спортивной жизни. А ведь на самом деле это предел человеческих сил, особенно в современных условиях. И спортсмены это знают лучше, чем кто-либо. Переступить этот предел иногда кажется невозможным. Но каждый раз он преодолевается невероятным усилием и напряжением воли. В такие мгновения каждый испытывает невероятный душевный подъем и гордость за этот победный миг, за нашу страну, за нашу Беларусь.

Разве в творчестве не так? Когда артист выходит на сцену такого конкурса, как, например, «Евровидение», его слушает вся Европа и по одной его песне судят обо всей стране. В такой ситуации сложно даже взрослому артисту, а что говорить о детях? Но наши дети ежегодно прославляют Беларусь на этом престижном конкурсе. Пора бы и взрослым взять пример с детей.

Эти достижения достойны самого высокого государственного признания. В жизни есть высшая справедливость. В конечном счете, победа придет к сильному, а награда всегда находит достойного.

Там же в торжественной обстановке Александр Лукашенко вручил государственные награды и благодарности Президента заслуженным людям страны. Так, за многолетнюю плодотворную работу, значительный личный вклад в государственное строительство и социально-экономическое развитие страны ордена Отечества III степени удостоены глава Администрации Президента Беларуси Андрей Кобяков и председатель Комитета государственной безопасности Валерий Вакульчик, министр обороны Юрий Жадобин и министр внутренних дел Игорь Шуневич. Кроме того, орденом Почета отмечены председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина и помощник Президента главный инспектор по Могилевской области Геннадий Лавренков.

Александр Лукашенко:

Сегодня мы чествуем тех, кто добился успеха в творчестве, спорте, на государственной службе благодаря огромному трудолюбию, любви к своему делу и вере в себя. Они шли вперед к вершинам, потому что были по-настоящему, страстно влюблены в свое дело и не привыкли отступать перед трудностями. В этом и заключается истинный патриотизм.

Высокие государственные награды были также вручены членам команды Президента Беларуси по хоккею. В частности, Орденом Почета награжден Вадим Бекбулатов. Медалью «За трудовые заслуги» отмечены Дмитрий Басков, Олег Микульчик, Сергей Шитковский, Олег Антоненко, Степан Пономарев и Владимир Цыплаков. Почетное звание заслуженного тренера Беларуси присвоено Андрею Гусову, заслуженного мастера спорта Беларуси – Андрею Асташевичу, Павлу Белому, Сергею Заделенову, Андрею Михалеву и Геннадию Савилову. Медалью «За трудовые заслуги» также награжден спортсмен-инструктор хоккейного клуба «Гомель» Леонид Гришукевич.

Наградами были также удостоены артисты-вокалисты и журналисты. А вот Гранд-премия и звание лауреата специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи присуждена солисту эстрадно-вокальной студии «Золотые голоса», бронзовому призеру детского конкурса песни «Евровидение-2013» Илье Волкову. А участникам детского конкурса песни «Евровидение-2013» присуждены поощрительные премии спецфонда.

Александр Лукашенко:

Дорогие друзья, наши предки знали: хочешь благополучия и удачи – встречай старый Новый год за богатым столом в компании хороших людей, таких как вы. Жизнь – это не только трудовые будни. Недаром говорят: кто умеет веселиться, тот и горя не боится.

Я от всей души еще раз поздравляю вас с Новым годом, который в эти дни окончательно вступает в свои права. Примечательно, что он начинается с вручения премий и государственных наград тем людям, которые самоотверженно трудятся на благо отечества, поддерживают духовность, культуру и спортивную славу нашей державы.

И хочу пожелать самого главного – счастья. Ведь наше счастье – это не дар свыше, а великое искусство, которое каждый человек ежедневно творит своими руками. И только от нас зависит, насколько счастливее мы сможем стать в новом году. Здоровья, благополучия и еще раз счастья всем вам, дорогие мои друзья. С праздником вас.

В числе награжденных и герои нашего следующего материала: артистка Виктория Алешко и хоккеист Леонид Гришукевич.