Александр Лукашенко подписал указ о награждении руководителей госорганов Беларуси

Новости Беларуси. 12 января Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о награждении руководителей госорганов. Так, за многолетнюю плодотворную работу, значительный личный вклад в государственное строительство и социально-экономическое развитие страны ордена Отечества III степени удостоены глава Администрации Президента Беларуси Андрей Кобяков и председатель Комитета государственной безопасности Валерий Вакульчик. Также этой высокой награды удостоены министр обороны Юрий Жадобин и министр внутренних дел Игорь Шуневич, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, орденом Почета отмечены председатель Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина и помощник Президента главный инспектор по Могилевской области Геннадий Лавренков.

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