Выдвижение кандидатов в депутаты местных Советов XXVII созыва началось в Беларуси

Новости Беларуси. Выдвижение кандидатов в депутаты местных Советов 27 созыва начинается 12 июня. Процедура продлится до 10 февраля включительно. Предыдущие этапы избирательной кампании прошли в «дежурном» режиме. Активно в формировании комиссий участвовали общественные объединения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Секретарь центризбиркома страны на семинаре в Бресте отметил, что нынешняя кампания будет значительно отличаться от предыдущей. В декабре вступили в силу поправки в избирательное законодательство Беларуси. Среди нововведений – изменение порядка финансирования кампаний и запрет на бойкот выборов.

Николай Лозовик, секретарь Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Если на прошлых парламентских выборах некоторые партийные организации, некоторые кандидаты даже агитировали за срыв выборов, то сегодня ни кандидатам, ни доверенным лицам, ни гражданам агитировать бойкот не разрешается.

Есть некоторые политические деятели, которые нигде абсолютно не работают и ни копейки доходов за год не имеют. Если в декларации у такого кандидата будет стоять «0», он должен будет указать источник своего существования. Это тоже нововведение.