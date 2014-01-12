Прямой эфир

Выдвижение кандидатов в депутаты местных Советов XXVII созыва началось в Беларуси

12 января 2014 13:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Выдвижение кандидатов в депутаты местных Советов 27 созыва начинается 12 июня. Процедура продлится до 10 февраля включительно. Предыдущие этапы избирательной кампании прошли в «дежурном» режиме. Активно в формировании комиссий участвовали общественные объединения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Секретарь центризбиркома страны на семинаре в Бресте отметил, что нынешняя кампания будет значительно отличаться от предыдущей. В декабре вступили в силу поправки в избирательное законодательство Беларуси. Среди нововведений – изменение порядка финансирования кампаний и запрет на бойкот выборов.

Николай Лозовик, секретарь Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:
Если на прошлых парламентских выборах некоторые партийные организации, некоторые кандидаты даже агитировали за срыв выборов, то сегодня ни кандидатам, ни доверенным лицам, ни гражданам агитировать бойкот не разрешается.
Есть некоторые политические деятели, которые нигде абсолютно не работают и ни копейки доходов за год не имеют. Если в декларации у такого кандидата будет стоять «0», он должен будет указать источник своего существования. Это тоже нововведение.

# Выборы в Беларуси # Николай Лозовик # ЦИК Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Новую стратегию работы современных идеологов вырабатывали на областном семинаре в Могилеве
11 января 2014 16:45

Новую стратегию работы современных идеологов вырабатывали на областном семинаре в Могилеве

МИД Беларуси рекомендует воздержаться от поездок в Бангкок в связи с массовыми выступлениями
11 января 2014 13:38

МИД Беларуси рекомендует воздержаться от поездок в Бангкок в связи с массовыми выступлениями

Выдвижение кандидатов в депутаты местных Советов начнется 12 января
10 января 2014 16:11

Выдвижение кандидатов в депутаты местных Советов начнется 12 января