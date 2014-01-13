В Беларуси началось выдвижение кандидатов в депутаты местных советов на выборах-2014

Новости Беларуси. Образование территориальных избирательных комиссий в Минске прошло без нарушений. Об этом 13 января заявила председатель Центризбиркома Беларуси.

Сейчас началось выдвижение кандидатов в депутаты местных советов.

Лидия Ермошина напомнила, что претендентами на депутатский мандат могут быть представители от политических партий, трудовых коллективов, а также простые граждане. После окончания кампании документы подаются в избирательную комиссию.

Кампания 2014 года проводится по обновлённому избирательному законодательству. Так, вводится запрет на выдвижение по нескольким избирательным округам. Кроме того, государство не выделяет средства на ведение предвыборной агитации. Кандидат может рассчитывать только на эфирное время на радио. К слову, в территориальные комиссии все документы должны быть представлены до 10 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов

С одной стороны, это усложняет работу избирательных комиссий. Теперь им не только надо заниматься работой с кандидатами, но и контролировать, как они деньги собирают, расходуют. Тем не менее, избирателям будет лучше от того, что государство взяло на себя обязанность по информированию избирателей. Каждый избиратель получит необходимые материалы о лицах, которые участвуют в выборах. И потом, в дальнейшем, будет знать своего депутата.

Лидия Ермошина удовлетворена тем, как прошёл первый этап избирательной кампании в Минской области. Она отметила его хороший уровень. Во время видеоконференции Лидия Ермошина рассказала об изменениях в проведении избирательной кампании, также указала на самые распространенные недочёты. Председатель Центризбиркома рекомендовала проверить, насколько законно проведено выдвижение тех или иных кандидатов в состав избирательных комиссий.