Александр Лукашенко: Возможно, нам с президентом Украины придется обсудить эти вопросы

Новости Беларуси. Беларусь — Украина. О взаимодействии двух стран Президенту Александру Лукашенко доложил сегодня Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в этой стране Валентин Величко. Речь шла, прежде всего, о взаимной торговле. Александр Лукашенко также поинтересовался, как решаются вопросы между государствами и в целом о ситуации в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я хотел бы услышать от вас информацию, что называется, из первых рук, о ситуации, которая развивается в Украине. Для нас это очень важно, близкая нам страна. Мы очень серьезно торгуем с Украиной, и у нас есть ряд нерешенных вопросов, в том числе граница, старые долги Украины перед Беларусью, пусть они небольшие, но тем не менее, как ситуация тут у нас складывается, ну и те проблемы, которые сегодня существуют в наших отношениях, для того, чтобы выставить более прагматичную политику в отношении Украины, и, возможно, нам в ближайшее время с президентом Украины придется обсудить все эти вопросы.

Говорили также о перспективах партнерства двух стран. В частности, о поставках на украинский рынок белорусской техники и продуктов питания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валентин Величко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Украине:

Была доложена информация о том, как развиваются двусторонние белорусско-украинские отношения, какова перспектива, поскольку мы сегодня имеем прямые отношения и свободную зону торговли. По итогам года, Беларусь стала 4 страной в торгово-экономических отношений с Украиной, впереди только Россия, Китай и Германия. Поэтому товарооборот превысил где-то 7,8 миллиардов долларов США при положительном сальдо 3,2 миллиарда. Конкретно были определены задачи по нашей технике, поставка продовольствия на украинский рынок.