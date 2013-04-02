В Венесуэле стартовали выборы нового президента

Новости Венесуэлы. В Венесуэле официально стартует кампания по выборам главы государства. Она пройдет в предельно сжатые сроки и завершится 11 апреля. Голосование назначено на 14 число. Это внеочередные выборы, которые были объявлены после смерти Уго Чавеса.

За президентский пост будут бороться два кандидата - временно исполняющий обязанности главы государства Николас Мадуро и единый кандидат от Блока демократического единства Энрике Каприлес, который уже участвовал в предвыборной гонке. Мадуро же принимает участие в выборах впервые. Но, судя по опросам общественного мнения, за него готовы отдать свой голос около 60% избирателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.