Новости Беларуси. 2 апреля - День единения народов Беларуси и России. Ровно 17 лет назад Президенты двух стран Александр Лукашенко и Борис Ельцин подписали в Москве Договор о Сообществе Беларуси и России. И уже спустя год был подписан Договор о Союзе двух государств. Именно Союз Беларуси и России стал хорошим фундаментом для других форм интеграции на постсоветском пространстве.

Белорусов и россиян с Днем единения поздравил Председатель Высшего Госсовета Союзного государства, Президент Александр Лукашенко. Среди немалого количества общих праздников и памятных дат, этот День занимает особое место, отметил белорусский лидер.

«...Наши страны прошли большой путь. Опыт белорусско-российской интеграции успешно применен в современных масштабных проектах - Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве. Он будет использован при движении к следующей поставленной нами цели - Евразийскому союзу».

Президент Беларуси обратил внимание на тот факт, что сегодня объем двусторонней торговли уже превысил 43 млрд. долларов.

«Мы вместе строим АЭС, вместе осваиваем космос, эффективно объединяем потенциалы в научной сфере, реализуем огромное количество совместных проектов в разных отраслях. Мы системно взаимодействуем в области внешней и оборонной политики и поэтому, несмотря на новые угрозы и нестабильность в мире, уверенно смотрим вперед. И самое главное - это то, что граждане наших стран не чувствуют себя чужаками ни в Беларуси, ни в России», - подчеркнул Президент.

Глава белорусского государства по случаю Дня единения двух народов направил поздравление Президенту России. Александр Лукашенко выразил убеждение, что при активной позиции Владимира Путина, нацеленности на дальнейшее сближение, упрочится интеграционное взаимодействие Беларуси и России.

Александр Лукашенко также направил поздравления Председателю Совета Министров Союзного государства, Председателю Правительства России Дмитрию Медведеву и другим политическим и общественным деятелям.

Символично, что в эти дни в Беларуси находится делегация Нижегородской области России во главе с губернатором. Сегодня с Валерием Шанцевым встретится Президент Александр Лукашенко. Переговоры проведут и бизнесмены. Гости посетят также ряд предприятий.

Отметим, в прошлом году товарооборот между Беларусью и Нижегородской областью превысил 780 миллионов долларов, увеличившись более чем на 15 процентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поздравительное послание Александру Лукашенко направил Владимир Путин. Президент России отметил, что «Опираясь на славные традиции прошлого и прочные узы дружбы и культурной и духовной общности, которые испокон веков связывают народы двух стран, Россия и Беларусь успешно наращивают взаимовыгодное сотрудничество в различных областях и конструктивное партнерство в международных делах».

В эти минуты в столицах России и Беларуси проходят торжества по случаю Дня единения. Центр праздника в Москве - Государственный Театр Эстрады. В Минске концерт - в Большом зале Белгосфилармонии. На сцене - заслуженные артисты двух стран, чья музыка на протяжении многих лет сплачивает людей в независимости от гражданства.

Григорий Рапота, государственный секретарь Союзного государства:

Реализуются программы. На подходе еще много программ у нас, поэтому есть уже продукты этих программ. Мы знаем, что у нас не решены программы союзной собственности, а надо решать. Сейчас мы уже подготовили необходимый пакет документов, он находится на рассмотрении. Это наши такие будние, которыми отмечено развитие Союзного государства.

Александр Тиханович, народный артист Беларуси:

У нас одинаковые культуры, у нас очень много общего. И приятно, что приезжая сюда к нам российские гости ощущают такую же теплоту, как и белорусские артисты, когда приезжают в Россию.

Дмитрий Колдун, певец:

Все мы родились в одной большой стране с названием Советский союз, поэтому для меня все эти деления между странами условны. Мне очень приятно выступать на таких мероприятиях, как сегодня.