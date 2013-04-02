Александр Лукашенко: Мы слишком лояльны сегодня на границе. Граница должна быть на замке

Новости Беларуси. Александр Лукашенко предупредил о недопустимости повторения ошибок при охране госграницы. Об этом он заявил Глава государства, принимая с докладом председателя Госпогранкомитета Александра Боечко.

Президент напомнил, что многие вопросы уже обсуждались во время утверждения решения на охрану рубежей, ставились задачи пограничному ведомству на текущий год. Так, основные усилия сосредоточат на рисках и вызовах, которые поступают в Беларусь извне.

Также будет применен ряд новых подходов в вопросах организации охраны рубежей, использовании сил и средств.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Есть очень острые вопросы, которые нам следовало обсудить. И я хочу просто предупредить тех, и особенно вас как руководителя пограничного ведомства (обращение к Александру Боечко, председателю Госпогранкомитета - ред.): те проблемы, по которым будет принято сегодня решение в плане недостатков служебной деятельности пограничного ведомства, повториться они просто не могут. Меня беспокоит то, что мы уж слишком лояльны сегодня на границе, более того, появляются случаи безнаказанного пересечения государственной границы, и не потому, что мы это не видим, а мы видим, но очень лояльно к этому относимся. Это недопустимо. Недопустимо еще и с той точки зрения, что наша сегодня граница, допустим, с Евросоюзом, - это не только белорусская и евросоюзовская граница, это граница и Российской Федерации, и, более того, Казахстана. Да, вы можете сказать, что мы не хуже охраняем свою границу, свой участок, зону нашей ответственности, чем они, но это не оправдание. Мы не должны ориентироваться на худшее, мы не должны подставлять своих партнеров. Поэтому граница должна быть на замке.

Александр Боечко доложил Президенту о мероприятиях по совершенствованию оперативно-служебной деятельности службы, и неотложных мерах, которые приняли по фактам нарушения госграницы в пунктах пропуска. Президент определил стратегические направления развития и дал поручения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Боечко, председатель Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:

Президент страны определил стратегические направления развития органов пограничной службы, и в этой связи дал поручение по разработке программ, которые будут касаться, в первую очередь, развития технического компонента и построения интегрированной системы охраны государственной границы, а также завершения обустройства пограничной инфраструктуры на государственной границе в целом по охраняемому его участку. Будет организованна работа совместно с Правительством по разработке этих программ.