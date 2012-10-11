Александр Лукашенко: Власть не должна веселить людей. Она должна защитить их и дать возможность заработать себе на жизнь

Новости Беларуси. Новый белорусский Парламент должен приступить к модернизации политической системы страны. Такую задачу поставил президент Александр Лукашенко 11 октября на последнем в этом созыве заседании обеих палат. Глава государства также призвал депутатов идти в народ, а законотворческий процесс сделать открытым и идущим в ногу со временем. Работе IV созыва президент дал высокую оценку и поблагодарил за принятые законы. Уже через неделю места в Парламенте займут новоизбранные депутаты.

Новому Парламенту – говорили 11 октября в кулуарах Дома Правительства – остается хорошая база. Принято более 400 законов в разных сферах жизни. И в эти четыре года в овальном зале слово «впервые» звучало часто.

Депутаты, общаясь с журналистами, с легкой долей грусти, потому что это уже прошлое, но и с гордостью, потому что все сделано для будущего, вспоминали все, чего удалось достичь. Здесь и первый не только в СНГ, но и в Европе Кодекс об образовании.

Владимир Зданович, Председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь (IV созыва):

Это уникальный документ, единственный в мире. Ни одно государство его не имеет. Но даже не в этом значимость. Мы старались заложить в этом документе самые полезные вещи, которые могли бы пригодиться и педагогам, и ученикам, студентам, родителям.

Принципиальные позиции прописаны и в Жилищном Кодексе. Впервые введено реальное понятие собственника с конкретными правами и обязанностями. Депутатские надежды связаны и с тем, что Кодекс должен стимулировать банки к выдаче белорусам ипотечных кредитов.

Галина Полянская, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь (IV созыва):

Самое основное – он будет выполнять воспитательную роль, он будет воспитывать собственника, понятие ответственности за свое жилье. И, я думаю, что у нас тогда получится, мы увидим красивые подъезды, придомовые территории.

Глава государства, который пришел дать оценку работы Парламента, тоже остановился на этих двух прогрессивных Кодексах. Но отметил еще целый ряд законов, которые должны реально улучшить нам с вами жизнь. К примеру, с волокитой, формализмом и бюрократами уже борется Закон «Об обращении граждан», а юридическая помощь стала более доступной с появлением Закона «Об адвокатской деятельности». Сформирован прозрачный механизм налогообложения.

Достижением президент назвал и формирование договорно-правовой базы Таможенного союза, Единого экономического пространства. И, в целом, все эти годы Парламент создавал условия для стратегического курса государства.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Важно то, что принятые вами законодательства позволяют развивать экономику, улучшать жизнь наших людей, защищать их права и интересы. Высокая результативность законотворческой деятельности во многом объясняется тем, что нынешний состав Национального собрания характеризуется наличием в нем высококлассных специалистов, имеющих большой опыт в профессиональной и управленческой деятельности.

Еще одна отличительная особенность действующего состава Национального собрания – оперативность работы над документами. Для вас стало нормой принятие законопроектов в течение одного года, законы о республиканском бюджете принимались до наступления очередного финансового года, что позволяло субъектам хозяйствования заранее подготовится к новым условиям деятельности.

Президент затронул и отношения депутатов с избирателями. Здесь главный ориентир – забота о людских проблемах, на что и должны работать законы.

Александр Лукашенко:

Именно у депутата простой человек должен находить защиту, и именно заботы, и проблемы рядовых избирателей должны быть компасом для депутата в его законотворческой деятельности.

Законы пишутся для людей. Без постоянной связи с народом все написанное законодателем так и останется мертвой буквой.

Было и немало рассуждений о том, почему Парламент, как часть белорусской власти, время от времени подвергается различным нападкам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мол, депутатский корпус превратился в машину для голосования, которая штампует решения выгодные власти. Президент на этот счет высказал свое мнение.

Александр Лукашенко:

Вся история человечества, в том числе, кстати, история западных стран, показывает: становление молодой нации, строительство молодого государства возможно только при сильной и централизованной власти. Попытки строить государство через процедуры, в том числе парламентские, бесконечно согласовывая интересы и амбиции партий, политиков, олигархов и прочих, – все эти попытки ни в одной стране мира ни в одну историческую эпоху не заканчивались успешно.

Мы называем Великобританию колыбелью парламентской демократии. Она затратила столетия на то, чтобы прийти к эффективному парламентскому правлению. И при этом ей пришлось пройти через смуты и потрясения. В других странах дело обстояло еще печальнее. Франция после Великой революции полтора столетия шла к нынешнему, относительно стабильному политическому устройству, называемому Пятой республикой. При этом сама Пятая республика появилась в итоге жесточайшего кризиса парламентской модели, когда страна стояла на пороге полного хаоса. И лишь благодаря переходу к сильной президентской республике, осуществленному генералом де Голлем, Франция избежала социальной революции и возможного распада государства.

Очевидно: только сильная власть создавала фундамент для появления молодых наций, государств и обеспечивала возможность модернизации.

Александр Лукашенко оценил также и то, что Парламенту удалось избежать дешевого популизма – излишних дискуссий, которые выносятся на суд общественности. Хотя депутатам, которые уже со дня на день займут эти места в овальном зале, стоит быть и более открытыми для дискуссий.

Александр Лукашенко:

Власть не должна веселить людей. Она должна защитить их и дать возможность заработать себе на жизнь. На первом месте у власти должно стоять не слово, а дело. И в том, что страна повернулась от парламентской говорильни к сильному государству, проявилась глубокая мудрость нашего белорусского народа.

У вас нет фанфаронства, нет желания сыграть на дешевом популизме, вы делаете свою работу не в расчете на славу среди избирателей, а ради интересов людей. Это очень ценные, редки качества для депутатов.

Тем не менее, возможно, в будущем новому составу Парламента стоило бы быть более открытым для общества.

Парламент – это, безусловно, место для дискуссий. Это место споров и сомнений. Нам не нужно бездумного автоматического голосования, нам не нужен всеобщий «одобрямс». Это вредит стране, народу. И, я вам скажу откровенно, и лично мне, как президенту.

Совершенству, как говориться, нет предела. И у президента есть четкое видение, как усовершенствовать работу Парламента.

Александр Лукашенко:

Надо подумать о том, как парламентарии напрямую могут общаться с президентом сверх того, что мы имеем возможность. Я уже предлагал нынешнему Парламенту: «Давайте определимся, что раз в квартал Совет вашего Парламента, высший, так сказать, орган, будем встречаться. Там будут аккумулироваться все вопросы, руководители комиссий будут, будем обсуждать проблемы, которые, может быть, не находят решения. Или проблемы, которые, казалось бы, не должен решать ни Президент, ни вы, но ими живут люди. Или конкретный человек. Где надо вмешаться, где надо помочь и так далее». Вы должны выработать эту систему.

Еще одна тема – система выборов Национального собрания. Наша избирательная система мажоритарная. Время от времени в обществе обсуждается и возможность перехода к системе смешанной, которая использует не только одномандатные округа, но и партийные списки. Александр Лукашенко дал понять: он не против, но тогда стране нужны авторитетные партии, с реальными делами и популярностью у народа.

Александр Лукашенко:

Сколько и какие партии в нашей стране, чем эти партии друг от друга отличаются. Кто, тем более среди народа, ответит. Скажут: «Компартия». Могут назвать по старинке, не знаю, осталась ли там какая-то ее часть, БНФ. Все. И это правильно. И если бы у нас осталась, была Компартия, Белорусский народный фронт, и, возможно, тогда еще вызревшие, мы пытались создать попытки, Центристская партия. Если бы были эти три партии, люди бы понимали и их распределяли. Но ведь умышленно БНФ, когда он не был воспринят обществом, раздробился на части. И это было сделано специально. Коль БНФ не воспринимают, давайте вот под этим флагом где-нибудь пролезем, прощемимся. Это же было так. Ну, так что, мы пойдем этим процессом, так сказать, формализуем, придадим этому законность и пусть людей обманывают? Нет. Партии должны сформироваться.

Вот мне часто говорят: «У нас «Белая Русь» готова стать партией и прочее». Ну, готова, пусть становится партией. Я не против. Наоборот, буду поддерживать, потому что чувствую, там собираются в основном патриоты. Но я бы им не советовал здесь торопится. Они могут действительно стать центристской силой. Типа, как Социалистическая партия во Франции, или как Социал-демократическая настоящая партия, которой не чужда будет, допустим, частная собственность, но которая будет не приемлить появление частной собственности в результате дикой приватизации. То есть частная собственность на основе того, что отобрали у народа.

Надо время, надо дать возможность партиям сформироваться. Главное, чтобы эти партии в мозгах людей, в головах людей отразились не только как организационная структура и название с каким-то лидером, но какая у нее программа, какие действия. Чтобы люди четко знали: если они придут к власти, они будут делать вот так. Вот тогда мы можем вообще Парламент формировать по партийным спискам. В этом страха никакого не будет. Пускай народ принимает на себя ответственность, формирует Парламент, отдав предпочтение какой-то из партий. И потом пожинает плоды своего решения.

Новые выборы пройдут через четыре года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К дискуссии об избирательной системе Беларусь, видимо, еще вернется. Глава же государства заострил внимание на работе нового Парламента. Акцент в напутствии на преемственность и принципиальную жизненную позицию.

Александр Лукашенко:

Первое. Необходимо обеспечить преемственность в работе Совета Республики и палаты представителей. Национальному собранию V созыва обязательно нужно использовать накопленный предшественниками законодательный и политический опыт.

Второе. Работа обеих палат Парламента, Палаты представителей Совета Республики должна быть максимально согласованной. Все существенные вопросы следует обсуждать, решать на начальных стадиях работы с законопроектом в Национальном собрании.

Кроме того, законотворчество должно быть максимально открытым и для граждан, необходимо шире внедрять практику работы законодательного органа процедуры публичного обсуждения и общественной экспертизы законопроектов. В этих целях можно и нужно активнее использовать технические возможности Интернета, как это делается во многих зарубежных странах, в том числе и в России.

Третье. От избранных депутатов Палаты представителей, членов Совета Республики мы ждем активной и принципиальной позиции по всем жизненно важным для страны вопросам. Функции депутата и сенатора не могут сводиться к формальному голосованию и перенаправлению документов. Надо идти в народ, прямо разговаривать, обязательно учитывать их мнение. А если законное право простого гражданина кем-то нарушено, твердо вставать на его защиту.

Четвертое. Законотворчество должно идти в ногу со временем. При работе над законопроектами не должно быть крайностей, погони за сроками и количеством.

И, наконец, последнее, быть может, самое важное. Парламентариям V созыва прежде всего предстоит на уровне законодательных решений обеспечить реализацию задач, определенных в Программе социально-экономического развития на нынешнюю пятилетку.

Работы у нового Парламента будет много. Предстоит завершить ратификацию международных договоров, в том числе и в рамках Единого экономического пространства. Страна модернизируется – здесь тоже есть правовые вопросы. Депутаты ставят себе цель также сделать жилищное строительство более доступным, дать белорусам стимул к миграции внутри страны.

С пожеланиями успехов, мира и добра Александр Лукашенко вручил 11 октября государственные награды лучшим представителям депутатского корпуса. Восемь человек награждены орденами и медалями.

Немного печальный и трогательный момент – фотография на память. Она останется в парламентской истории, очередная страничка которой уже дочитана. За четыре года многие успели стать друзьями. Кто-то продолжит работать в новом созыве – преемственность сохранилась. А кто-то уже со стороны будет наблюдать, как пишутся в стране законы. Но все кадры, прошедшие парламентскую закалку, стране нужны. И это позиция президента.