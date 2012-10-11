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Александр Лукашенко назначил новых начальников управлений внутренних дел Минского, Брестского и Гродненского облисполкомов

11 октября 2012 16:45
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Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил новых начальников управлений внутренних дел Минского, Брестского и Гродненского облисполкомов. Соответствующие указы глава государства подписал 11 октября.

Начальником управления внутренних дел Минского облисполкома назначен полковник милиции Виктор Сенько.

Генерал-майор милиции Иван Савчиц освобожден от должности начальника управления внутренних дел Минского облисполкома и назначен начальником управления внутренних дел Брестского облисполкома.

Начальником управления внутренних дел Гродненского облисполкома назначен генерал-майор милиции Владимир Сычевский, который освобожден от должности начальника управления внутренних дел Брестского облисполкома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Отставки и назначения в Беларуси

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