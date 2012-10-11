Безопасность посольства Беларуси в Сирии обеспечивается военными

Новости Сирии. Ситуация в Сирии остаётся крайне напряжённой. Наиболее ожесточённые столкновения между правительственными войсками и повстанцами на данный момент ведутся на севере страны. В последнее время в ряде городов оппозиционными силами организованы крупные теракты. При этом ситуация в столице Сирии Дамаске под контролем военных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Посольство Беларуси в Сирии работает в безопасности. Об этом сегодня заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Андрей Савиных.

Андрей Савиных, начальник управления информации - пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси:

Посольство Беларуси в Сирии работает в прежнем режиме, хотя это достаточно сложно. Тем не менее, все функции посольство выполняет в полном объеме, безопасность сирийскими властями обеспечивается.