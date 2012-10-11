Александр Лукашенко призвал парламент «к модернизации политической системы»

Новости Беларуси. Модернизация страны и прорыв Беларуси в элитный клуб высокоразвитых стран. Такую задачу сегодня поставил Президент Александр Лукашенко на заключительном совместном заседании Совета Республики и Палаты представителей Национального собрания четвертого созыва. За четыре года работы парламентарием принято 428 законов, в том числе три кодекса. Уже стало нормой, что такие важные для страны документы рассматриваются в оптимальные сроки.

Законы о республиканском бюджете принимались до наступления очередного финансового года. Это позволяло предприятиям подготовиться к новым условиям деятельности в ситуации мирового финансового кризиса. Беларусь выдержала все его негативные последствия и продолжила поступательное развитие экономики.

Александр Лукашенко, президент Беларуси:

На повестке дня следующая колоссальная историческая задача - модернизация страны, прорыв Беларуси в элитный клуб высокоразвитых стран. Сегодня это кому-то может показаться фантазией, но когда-то и мысль о том, что Беларусь способна существовать как суверенное государство, проводить собственную независимую политику, также казалась несбыточной.

Тем не менее, мы добились этого. Добьемся и всего остального. И крепкое государство с сильной президентской властью - это необходимый инструмент в достижении процветания и благополучия нашего народа.

В исторической перспективе роль парламента в нашей стране будет, безусловно, укрепляться, но это должно происходить как результат укрепления государственности и взросления гражданского общества.

Я очень бы хотел надеяться и я сторонник этого, чтобы нынешний парламент пятого созыва приступил к некой модернизации нашей политической системы. Но это будет зависеть не только от нас с вами, это будет зависеть не только от внутренних условий, но прежде всего от того, в какой внешнеполитической системе, конфигурации мы будем существовать. Насколько нам дадут возможность сформировать соответствующие условия. При жестоком давлении, когда решается вопрос, быть или не быть государству, мы все равно будем по-славянски собираться в кучу вокруг какой-то личности для того, чтобы защититься, для того, чтобы отстоять свой кусок земли, для того, чтобы было будущее у наших детей, для того, чтобы мы просто могли существовать как государство, как нация.

Александр Лукашенко поблагодарил парламентариев четвертого созыва за профессиональную и эффективную деятельность. Сегодня же за плодотворную и добросовестную работу, активную государственную и общественную деятельность, значительный личный вклад в развитие законодательства, парламентаризма и межпарламентского сотрудничества Президент вручил госнаргады некоторым депутатам. После церемонии совместного фотографирования парламентарии поделились с журналистами итогами своей 4-летней деятельности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Зданович, председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре, науке и научно-техническому прогрессу Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Мы продолжали традиции, которые были заложены депутатами предыдущих созывов. И как квинтэссенция этой деятельности в этом созыве было создание кодекса об образовании. Это уникальный документ, единственный в мире. Ни одно государство его не имеет. Но даже не в этом значимость. Мы старались заложить в этом документе самые полезные вещи, которые могли бы пригодиться и педагогам, и ученикам, студентам, родителям.

Виталий Бусько, председатель Постоянной комиссии по международным делам и связям с СНГ Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Хорошим достижением нашего созыва было получение статуса наблюдателя Межпарламентской ассамблеи АСЕАН. Почти миллиард населения, более трех триллионов товарооборот между этими странами и сегодня мы развиваемся очень активно в этом регионе. Мы идем сейчас: Камбоджа, Вьетнам, Мьянма, Индонезия – это страны, где нас ждут и там очень востребована наша продукция.

Галина Полянская, председатель Постоянной комиссии по жилищной политике, строительству, торговле и приватизации Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Новая концепция Жилищного кодекса делает определенные шаги вперед, что касается совершенствования жилищных отношений. Мне кажется, сейчас самое главное - он будет выполнять воспитательную роль, он будет воспитывать собственника, понятие ответственности за свое жилье и я думаю, что у нас тогда получится, мы увидим красивые подъезды, придомовые территории. И каждый человек будет знать – это часть его среды обитания.