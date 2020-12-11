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Какие вопросы обсудят 11 декабря на саммите с участием глав государств ЕАЭС?

11 декабря 2020 06:39
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Новости Беларуси. Стратегия интеграции, рынок газа, предоставление Кубе и Узбекистану статуса наблюдателя. Это основные темы, которые будут рассмотрены 11 декабря на заседании Высшего Евразийского экономического совета с участием глав государств ЕАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мероприятие пройдет в онлайн-формате. Повестка включает около трех десятков вопросов, четыре из них лидеры стран рассмотрят в узком кругу.

Ожидается, что на саммите утвердят стратегические направления развития евразийской интеграции до 2025 года. Он состоит из общих положений и 330 мер и механизмов, которые сгруппированы в системные блоки.

Какие вопросы обсудят 11 декабря на саммите с участием глав государств ЕАЭС?-1

В документе расписаны механизмы завершения создания в ЕАЭС общих рынков без изъятий и ограничений, в том числе рынков нефти и газа.

Главы государств рассмотрят также основные направления международной деятельности союза на 2021 год.

# ЕАЭС # Фотофакт

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