Какие вопросы обсудят 11 декабря на саммите с участием глав государств ЕАЭС?

Новости Беларуси. Стратегия интеграции, рынок газа, предоставление Кубе и Узбекистану статуса наблюдателя. Это основные темы, которые будут рассмотрены 11 декабря на заседании Высшего Евразийского экономического совета с участием глав государств ЕАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мероприятие пройдет в онлайн-формате. Повестка включает около трех десятков вопросов, четыре из них лидеры стран рассмотрят в узком кругу.

Ожидается, что на саммите утвердят стратегические направления развития евразийской интеграции до 2025 года. Он состоит из общих положений и 330 мер и механизмов, которые сгруппированы в системные блоки.