Александр Лукашенко – Виктору Орбану: если мы о чём-то договоримся, Беларусь будет свято это выполнять

Новости Беларуси. Александр Лукашенко считает, что Беларуси и Венгрии необходимо использовать все возможности для расширения сотрудничества. Об этом он заявил 5 июня на переговорах с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который посещает Беларусь с первым официальным визитом, сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Хочу вас поздравить. Вы открываете всему миру старые-новые маршруты после этой страшной, как нам казалось, эпидемии. И я хочу вас поблагодарить, что этот маршрут вы открыли, прибыв в Беларусь. Думаю, нам нет смысла много слов говорить в плане знакомства. Мы хоть заочно, но хорошо знаем друг друга, не единожды встречались на международных форумах и конференциях.

Белорусский лидер отметил, что в Беларуси очень хорошо знают близкую Венгрию, ведь еще в советские времена страны тесно сотрудничали.

«Я хорошо знаю возможности, потенциал и ту степень сотрудничества между СССР и Венгрией, которая была в прошлом веке. Это страна с высочайшим уровнем развития. И в силу этого – огромного потенциала», – заявил Александр Лукашенко.

Глава государства считает, что существующий ныне уровень торгово-экономических и политических отношений между Беларусью и Венгрией абсолютно не соответствует потенциальным возможностям сторон.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Товарооборот в 255 млн долларов – это не тот, который должен быть между Венгрией и Беларусью. Нам надо использовать все возможности Венгрии и Беларуси для того, чтобы расширить товарооборот не только между двумя странами, но и двумя мощными экономическими организациями: с одной стороны – ЕС, с другой – Евразийским экономическим союзом. Хочу, чтобы вы знали, что мы готовы к этому. Если мы о чём-то договоримся, Беларусь свято будет выполнять эти договоренности.