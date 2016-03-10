Александр Лукашенко: В вопросе повышения пенсионного возраста надо идти от жизни

Новости Беларуси. При реформировании пенсионной системы главное – не ухудшить материальное положение людей. Об этом заявил сегодня Александр Лукашенко на совещании, где обсудили предложения по повышению пенсионного возраста. С экономической точки зрения, этот шаг вполне обоснован. Сегодня в Беларуси на 10 работающих приходится 6 пенсионеров, а порог выхода на пенсию – один из самых низких в мире. С другой стороны на чаше весов – общественное мнение, которое нельзя не учитывать. Правительство представило несколько вариантов развития событий. Корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ изучил каждый из них.

Алексей Мартиненок, СТВ:

Как и во времена Советского Союза, сейчас в Беларуси женщины выходят на пенсию в 55 лет, мужчины в 60. В стране 2,5 миллиона пенсионеров – это четверть населения Беларуси. Причем каждый 4-й из них продолжает работать, находясь на заслуженном отдыхе.

Такие сроки выхода на пенсию были установлены в 1932 году. Важный момент: в то время средняя продолжительность жизни составляла около 45-ти лет. И выплаты были не так уж обременительны для государства. Нынешний, социально ориентированный курс, берет на себя все больше.

Людмила Шахотько, главный научный сотрудник Института экономики Национальной академии наук Беларуси, доктор социологических наук, профессор:

Нагрузка получается уже довольно большая. Но еще более серьезная нагрузка будет в будущем, когда будут выходить те, которые родились в конце 50-х, когда рождаемость была очень высокой. В трудоспособный возраст вступают и начинают работать те, кто родился в 90-е годы. Естественно, их очень мало. А пенсионеров будет очень много.

В итоге получается, что на 61-го пенсионера приходится 100 работающих, которые формируют денежные фонды. И, по данным экспертов, в ближайшее время пропорция в экономически выгодную сторону не сдвинется.

Марианна Щеткина, министр труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Если у нас 61 пенсионер на 100 работающих наблюдается сейчас, то в 2020 году будет уже 66 пенсионеров на 100 работников. Если ничего не предпринимать, то в 2030 году будет 78 пенсионеров на 100 работников. Готовы ли мы к этому? Готовы мы уменьшать пенсии? – Нет. Готовы мы увеличивать тарифы в фонд социальной защиты? – Нет.

Сегодня средняя продолжительность жизни в Беларуси – 73 года. И она постепенно растет. А это бьет по карману и тех, кто уже завершил трудовую карьеру. Так что разговоры о совершенствовании системы в целом ведутся не просто так.

С точки зрения экономики, повышение пенсионного возраста выгодно. На другой чаше весов – общественное мнение. Его исследования говорят о том, что пока такая мера поддержкой подавляющего большинства не пользуется.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Люди активно обсуждают эту злободневную тему. При этом главный посыл – все хотят, чтобы пенсии повышались и обеспечивали нормальный уровень жизни, а вот каким образом достичь этого, тут мнения зачастую расходятся. Будем откровенны. Я сегодня нахожусь между двух позиций. Во-первых, правительство предлагает пенсионную систему значительно усовершенствовать. Речь идет о повышении пока пенсионного возраста, а затем и, возможно, реформирования в целом всей системы, дошлифовки или изменений некоторых направлений. Это одна позиция, позиция правительства. С другой стороны – население. Скажу откровенно, по моим данным (я уверен, что они точны), мы пока не достигли подавляющего большинства среди населения, которое бы поддерживало это предложение правительства о повышении пенсионного возраста. Мы близки к половине. И люди откликаются на наши предложения, просьбы, пусть даже медленно, но после того, как мы им объясняем, рассказываем, рекомендуем, они понимают, о чем идет речь. Белорусы – люди образованные. Поэтому в этой ситуации, на мое решение вносится ряд предложений по совершенствованию пенсионной системы.

Надо принимать во внимание и международный опыт. Во-первых, соседей по экономической интеграции. И в России, и в Казахстане тема повышения пенсионного возраста актуальна.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Как вы знаете, Казахстан уже сделал шаг к повышению пенсионного возраста – 58 на 63. Какое мнение среди руководства Казахстана? – Да, сделали шаг, но не совсем решительный. И сегодня перед ними стоит задача повышения пенсионного возраста во второй раз.

Что касается Российской Федерации, еще раз подчеркиваю, мы с моим коллегой, другом хорошим открыто обсуждали эту тему. У нас абсолютно совпадающая позиция. Нас обстоятельства вынуждают, подталкивают к решению вопроса пенсионного возраста. Вопрос – когда это делать? Мы договорились с Владимиром Владимировичем, что мы будем убеждать наше население – и в России, и в Беларуси. К этому подключится и Казахстан. Еще раз подчеркиваю: мы должны сделать это аккуратно.

В развитых странах планка пенсионного возраста колеблется от 55-ти до 67-ми лет. Постсоветский регион в большинстве своем – внизу этого рейтинга. США, Канада и часть европейцев – в середине. А позже всех выходят на пенсию жители Исландии, Норвегии, Германии и Дании.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В самых богатых странах пенсионный возраст значительно выше. У кого на 5, у кого на 10 лет. В Германии у нас сколько? – 67. Богатая страна, которая миллиарды тратит на помощь другим государствам, в том числе и на минимизацию последствий от наплыва беженцев. Они что, дураки? Нет.

Я долго думал над этой проблемой, и я буду исходить из одного принципа, которым я пользуюсь всегда. Не процессы, происходящие в обществе, в экономике, должны управлять нами, а мы должны управлять этими процессами. И, если ситуация терпима, можно потерпеть, но если она приближается к тому рубикону, который невозможно допустить и перейти, значит, надо принимать решение, чтобы потом эти процессы не управляли нами, потому что это будет себе дороже как в политике, экономике, так и в финансах.

Правительство агитирует за повышение возрастной планки: мол, без принятия скорых мер в пенсионном фонде может образоваться дефицит. Президент же еще раз призывает смотреть на проблему комплексно.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Меня удивляет в социологических исследованиях, что работающая часть населения нормально воспринимает повышение пенсионного возраста. Пока нас не понимает и не поддерживает население пенсионеров. Меня это удивило. И я понял, что у нас идеологи просто недорабатывают и правительство. Пенсионерам надо объяснить, что, не дай Бог, мы станем перед фактом, что нам придется понижать пенсию. Когда мы с Путиным обсуждали эту проблему, он мне сказал, что даже в России уже эта ситуация просматривается, что если сохранять пенсионный возраст на нынешнем уровне, а в пенсионный фонд нет поступлений достаточных, то придется понижать пенсию, потому что денег не хватает для того, чтобы раздать пенсионерам. Вот этого нельзя допустить, потому что у наших пенсионеров и так пенсии невелики. И сокращать пенсии ни в коем случае нельзя. Вывод один – надо идти от жизни, учитывая реальные процессы в демографической обстановке в стране, ни в коем случае не ухудшать материальное положение людей. Поэтому 55-60 лет - это нормальный возраст. И скажи женщине, что она старуха или пенсионерка в 55 лет. Слушайте, обидится! А когда мы предлагаем: раз не старуха, не пенсионерка, давай поработай – другое какое-то мнение. То же самое про мужиков можно сказать.

Не хочу уже тут говорить о наших прославленных представителях силовых структур, которые сегодня в принципе в 45 лет могут уйти на пенсию. 90% с лишним могут уйти в 45 лет на пенсию. И что ж это за пенсионер в 45 лет?! Думаю, будет справедливо, если вопрос повышения пенсионного возраста коснется всех. Справедливо.

О силовых структурах – отдельный разговор. Профессиям, связанным с серьезным риском для здоровья, во всем мире отводится специальная ниша в структуре социальной поддержки.

Станислав Зась, государственный секретарь Совета Безопасности Республики Беларусь:

Президент, конечно, ждет понимания и со стороны нашего общества. В том числе и со стороны людей в погонах. Если страна совершает такой серьезный шаг, повышение пенсионного возраста для граждан, то дело касается всех.

Правительство предложило три варианта развития событий. Первый – повысить пенсионный возраст и мужчинам и женщинам на 5 лет, второй – мужчинам на 3, а женщинам на 5, и третий – всем добавить по 3 трудовых года.

Окончательное решение не принято, как остался открытым и вопрос о темпах повышения пенсионного возраста. Самый вероятный шаг – поэтапное поднятие планки, к примеру, каждые полгода. Такой вариант даст возможность адаптировать рынок труда к растущему объему. Здесь важнейшая роль отводится реализации 78-го указа Президента, по которому в стране необходимо создать еще 50 тысяч рабочих мест.

Марианна Щеткина, министр труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Мы не должны выпускать из вида развитие рынка труда. То есть если мы сегодня задерживаем потенциальных пенсионеров на рынке, то, соответственно, должны создаваться новые рабочие места. Потому что у нас есть выпускники вузов, есть молодежь, которая должна иметь гарантию на первое рабочее место и вообще на работу.

Сегодня же звучали и варианты перехода на накопительную пенсионную систему. Решено, что самостоятельно откладывать «на старость» – личное дело каждого. Пока же в Беларуси в ходу так называемый солидарный подход: пенсионный фонд формируется за счет отчислений трудоспособного населения. От этого факта и следует отталкиваться. Правительство подготовит предложения и исследования к еще одному большому совещанию, которое состоится уже через несколько недель.