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В Женеве возобновляется подготовка к межсирийским переговорам

10 марта 2016 10:44
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Новости Швейцарии. В Женеве возобновляется подготовка к межсирийским переговорам.  Предварительные консультации начались еще накануне поздним вечером. Дамаск будет бороться с терроризмом до полного освобождения всей территории страны. Об этом заявил постоянный представитель Сирии при ООН.

Между тем, в самой арабской республике жители поселений, которые уже освобождены от боевиков, пытаются вернуться к нормальной жизни. Они отмечают, что самая большая трудность для них сейчас – это найти работу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Беженцы

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