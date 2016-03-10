Новости Швейцарии. В Женеве возобновляется подготовка к межсирийским переговорам. Предварительные консультации начались еще накануне поздним вечером. Дамаск будет бороться с терроризмом до полного освобождения всей территории страны. Об этом заявил постоянный представитель Сирии при ООН.

Между тем, в самой арабской республике жители поселений, которые уже освобождены от боевиков, пытаются вернуться к нормальной жизни. Они отмечают, что самая большая трудность для них сейчас – это найти работу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.