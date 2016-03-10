Александр Лукашенко: Работающая часть населения нормально воспринимает повышение пенсионного возраста

Новости Беларуси. Пенсионная система Беларуси должна быть надежной и работать без сбоев на благо людей. Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании, где обсуждаются внесённые правительством предложения по повышению пенсионного возраста.

Как отметил Президент, с экономической точки зрения, это вполне обосновано. Число работающих людей в стране уменьшается, а пенсионеров, напротив, с каждым годом растет. По сравнению с 90-ми годами средняя продолжительность жизни увеличилась на 5 лет.

Женщины в нашей стране уходят на пенсию в 55, мужчины - в 60 лет, военные с 45. Президент отметил, что повышение пенсионного возраста должно быть справедливым и коснуться всех. Следует учитывать разницу между городом и селом, условиями труда, а также продолжительность жизни как женщин, так и мужчин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я нахожусь между двумя потоками мнений: предложения правительства, основанные на экономике (и абсолютно здесь я с ними солидарен), и мнением народа, к которому я не прислушаться не могу. Поэтому вот в этой ситуации на мое решение вносится ряд предложений по совершенствованию пенсионной системы. Не только мы озабочены этой проблемой, но и наши ближайшие союзники. Что творится в мире? Даже в самых богатых странах пенсионный возраст значительно выше. У кого на 5, у кого на 10 лет. В Германии у нас сколько? 67. Богатая страна, которая миллиарды тратит на помощь другим государствам, в том числе и на минимизацию последствий от наплыва беженцев. Они что, дураки? Нет.

Я долго думал над этой проблемой, и я буду исходить из одного принципа, которым я пользуюсь всегда. Не процессы, происходящие в обществе, в экономике, должны управлять нами, а мы должны управлять этими процессами. И, если ситуация терпима, можно потерпеть, но если она приближается к тому рубикону, который невозможно допустить и перейти, значит, надо принимать решение, чтобы потом эти процессы не управляли нами, потому что это будет себе дороже как в политике, экономике, так и в финансах.

Меня удивляет в социологических исследованиях, что работающая часть населения нормально воспринимает повышение пенсионного возраста. Пока нас не понимают и не поддерживают население пенсионеров. Меня это удивило. И я понял, что у нас идеологи просто недорабатывают и правительство. Пенсионерам надо объяснить, что, не дай Бог, мы станем перед фактом, что нам придется понижать пенсию. Когда мы с Путиным обсуждали эту проблему, он мне сказал, что даже в России уже эта ситуация просматривается, что если сохранять пенсионный возраст на нынешнем уровне, а в пенсионный фонд нет поступлений достаточных, то придется понижать пенсию, потому что денег не хватает для того, чтобы раздать пенсионерам. Вот этого нельзя допустить, потому что у наших пенсионеров и так пенсии невелики. И сокращать пенсии ни в коем случае нельзя. Есть еще один момент, но этот момент решаемый. Если мы идем на повышение пенсионного возраста, скорее всего, надо поэтапно это делать, не сразу, чтоб население адаптировалось. По году, по полгода добавляя каждый год к пенсионному возрасту. Нам надо будет создавать еще в большем количестве новые рабочие места. Но это хорошее такое шило в мешке, которое будет подстегивать всех нас к созданию новых рабочих мест. Это тоже надо понимать, и это все должно не только учитываться, но и быть просчитано.

Повышать пенсионный возраст предлагают поэтапно и поступательно, например, по полгода. Есть несколько вариантов пенсионного порога. Самый приемлемый с экономической точки зрения — 60 лет для женщин, 65 для мужчин. Рассматривается также варианты: 60 - для женщин, 63 для мужчин, и, наконец, 58 - для женщин, 63 - для мужчин. У каждого из них есть плюсы и минусы, окончательное решение примут только после широкого обсуждения.

Марианна Щеткина, министр труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Предстоящее пятилетие для нас достаточно жесткое в демографическом плане, потому что выходит достаточно много пенсионеров в пенсионную систему, но очень мало лиц, которые достигают 16-летнего возраста, то есть достигают трудоспособного возраста. Поэтому если смотреть открыто на сложившуюся ситуацию, если оставлять сегодня и досрочный выход на пенсию, и выплаты пенсий работающим пенсионерам, то предлагалось рассмотреть возможность начала с 1 января 2017 года.

Сегодня в Беларуси продолжает работать каждый четвертый пенсионер.