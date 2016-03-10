Новости Беларуси. Беларусь стремится развивать дискуссию по вопросу смертной казни в максимально продуктивном ключе. 10 марта об этом было заявлено во время международной конференции. В Минске собрались эксперты, дипломаты, представители Евросоюза, а также белорусские парламентарии и чиновники.

Здесь была отмечена важная роль Республики в разрешении международных кризисов, а также озвучена позиция Совета Европы по вопросу смертной казни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валентин Рыбаков, заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь:

То, что диалог в обществе идет по этому вопросу, — это факт. Диалог этот продолжается. Диалог в правильном направлении. Уважительный диалог. Не наш диалог с Европой о том, что мы, с точки зрения Европы, должны сделать. Это вопрос, и об этом неоднократно говорили сегодня выступающие. Это вопрос, который будет решать белорусское общество, белорусский народ. Оставлять эту меру наказания, или отменять ее, или вводить мораторий. Разумеется, политики и парламентарии могут сказать свое веское слово, но не учитывать общественное мнение мы не можем и не будем. И об этом тоже говорилось сегодня.