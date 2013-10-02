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Забастовка учителей в Бразилии привела к столкновениям с полицией, которая применила газ и резиновые пули

02 октября 2013 10:05
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Новости Бразилии. В Рио-де-Жанейро произошли столкновения полиции с манифестантами. Стражи правопорядка были вынуждены применить против демонстрантов слезоточивый газ, перцовые баллончики и электрошокеры. Некоторые участники акции протеста заявили, что полиция использовала резиновые пули. В результате задержаны около 20 активистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Общественное спокойствие на этот раз решили нарушить учителя, которые недовольны реформой образования и выборочным повышением зарплаты, которое коснется не более 10% преподавателей.

В Бразилии это уже не первые подобные выступления. В стране также продолжается забастовка работников образования.

# Массовые беспорядки # Акции протеста # Фотофакт

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