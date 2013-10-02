Забастовка учителей в Бразилии привела к столкновениям с полицией, которая применила газ и резиновые пули

Новости Бразилии. В Рио-де-Жанейро произошли столкновения полиции с манифестантами. Стражи правопорядка были вынуждены применить против демонстрантов слезоточивый газ, перцовые баллончики и электрошокеры. Некоторые участники акции протеста заявили, что полиция использовала резиновые пули. В результате задержаны около 20 активистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Общественное спокойствие на этот раз решили нарушить учителя, которые недовольны реформой образования и выборочным повышением зарплаты, которое коснется не более 10% преподавателей.

В Бразилии это уже не первые подобные выступления. В стране также продолжается забастовка работников образования.