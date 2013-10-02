Премьер-министр Сирии: действия боевиков во время войны нанесли ущерб стране примерно в $16,5 млрд

Новости Сирии. Сирия подсчитывает убытки, понесенные за время войны. Премьер-министр страны заявил, что действия боевиков нанесли ущерб примерно в 16,5 миллиардов долларов. По его словам, правительство готовит план восстановления Сирии и собирается запросить займы у дружественных стран.

Вооруженный конфликт между правительственными силами и мятежниками продолжается в государстве с марта 2011 года. За это время погибли свыше 100 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Буквально несколько недель назад над Сирией нависла угроза внешнего вмешательства со стороны НАТО. Однако мировое сообщество нашло другое решение проблемы. Согласно резолюции ООН, Сирия должна лишиться химического оружия до конца 2014 года.