Новости Беларуси. Беларусь приступает к реализации серии проектов с холдинговой компанией «Рияда Груп». Об этом 17 июня шла речь на встрече президента Александр Лукашенко с Шейхой Деей бинт Ибрахим Аль-Халифой, которая является руководителем компании.

Дея Аль-Халифа, по данным «Форбс», входит в число наиболее влиятельных женщин арабского мира. В 2012 году ее компания заключила соглашение с белорусским «Промагролизингом», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В марте во время официального визита Александра Лукашенко в Сингапур стороны обсудили новые проекты. Прошло всего несколько месяцев, а в Бахрейне уже создано совместное предприятие «Рияда Пал Авали». Это хорошая основа для масштабных поставок белорусской техники на условиях лизинга в страны Ближнего Востока и Африки.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я очень рад, что сегодня мы обсуждаем проблему, которая очень актуальна для нас. Она касается поставок нашей техники за пределы Беларуси. И замыслы у нас очень масштабные. И если у нас получится, то это будет настоящий прорыв. Словом, мы готовы к самому тесному сотрудничеству по тем обозначенным вопросам, которые были поставлены, Вы помните, в Сингапуре Вами. И если с вашей стороны будет такое же движение навстречу, то мы можем хоть сегодня начинать работать.

Я знаю, что прорабатывается ряд направлений, вами уже зарегистрирована компания в заливе, которая заинтересована в поставках нашей продукции на условиях лизинга в тот регион, а, возможно, в Африку, в Саудовскую Аравию. Для нас это очень важно.

Я знаю, что прорабатывается ряд предложений по другим направлениям, в том числе, опять же, по реализации ряда проектов в регионе залива: от строительства завода по переработке молока и заканчивая поставками крупнотоннажных самосвалов, «БелАЗов», на эту территорию.

Замыслы большие. Еще раз подчеркиваю: мы готовы к очень тесному, плодотворному и эффективному сотрудничеству.

Шейха Дея бинт Ибрахим Аль-Халифа, руководитель холдинговой компании «Рияда Груп»:

Мы довольны, что удалось завершить создание нашего совместного предприятия. Мы были польщены профессионализмом и уровнем экспертной подготовки, который продемонстрировала белорусская команда. С момента нашей встречи и момента регистрации СП уже началась реализация ряда других совместных проектов.