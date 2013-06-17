Премьер-министр Чехии намерен покинуть свой пост из-за громкого коррупционного скандала

Новости Чехии. Чехия останется без премьер-министра. Петр Нечас намерен подать прошение об отставке. Причем, как с поста главы правительства, так и председателя правящей Гражданской демократической партии.

Уход Нечаса связан с громким коррупционным скандалом, в котором оказались замешаны семеро его ближайших соратников, в частности, глава канцелярии. Ее считают участницей теневой схемы, по которой выгодные государственные заказы за взятки получали избранные бизнесмены.

Кто возглавит правительство решит парламент. Ради этого депутаты собрались ночью – впервые в новейшей истории Чешской Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.