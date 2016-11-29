Александр Лукашенко: в 2017 году мы можем достичь 700 миллиардов долларов товарооборота с Азербайджаном

Новости Беларуси. Завершился двухдневный официальный визит Президента Беларуси в Баку. 29 ноября, во время неформальной встречи, перспективы двусторонних отношений Александр Лукашенко обсудил с премьер-министром Азербайджана.

Речь шла о реализации договорённостей, достигнутых 28 ноября во время переговоров с главой государства Ильхамом Алиевым.

Также сегодня Глава белорусского государства посетил Культурный Центр общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева. Это место стало одним из символов современного Баку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Утро в Баку выдалось ветреным. Но у памяти нет плохой походы. Второй день визита в Азербайджан Александр Лукашенко начинает с церемонии, в некотором смысле личной.

Президент возложил венок к могиле Гейдара Алиева.

Политики были хорошо знакомы. И именно при жизни Алиева-старшего был заложен надежный фундамент сегодняшних белорусско-азербайджанских отношений.

После развала Советского Союза, Азербайджан находился на грани гражданской войны.

В 1990 произошло событие, которое в местных учебниках истории называется «черным январем». Тогда в вооруженном столкновении погибло почти 150 человек. Братская могила так называемых «шехидов» и жертв нагорно-карабахского конфликта – место особо памятное.

Эта страна на перекрестке Восточной Европы и Западной Азии не раз становилась ареной боевых действий. О вехах на пути становления независимости сегодня рассказывают в центре Гейдара Алиева.

Юлия Бешанова, СТВ:

Центр Гейдара Алиева – символ современного Баку. Уникальный архитектурный проект, при реализации которого не было использовано ни одной прямой линии. Здание будто бы просто органично дополняет ландшафт и возникает словно бы из-под земли.

Внутри то же есть чему удивляться: максимально использованы стеклянные двери и окна. К тому же это уникально хранилище, где сосредоточены сокровища Азербайджана: прошлого, настоящего и будущего.

Архитектура – одно из современных сокровищ Баку. Небоскребы, футуристические постройки. Музей «мини-Азербайджан» – здесь достижения градостроителей как на ладони.

На 110 тысячах квадратных метров уникальные экспозиции. Технологии будущего – в музее Гейдара Алиева. В витринах – старинные сокровища Азербайджана.

Анар Алекперов, директор Центра Гейдара Алиева:

Всё в хорошем состоянии, всё работает. Вплоть до сирен.

Настоящая жемчужина центра – коллекция раритетных автомобилей.

60 уникальных машин, многие из которых до сих пор на ходу. Причем экспозиция все еще пополняется.

Анар Алекперов, директор Центра Гейдара Алиева:

Очень приятно нам сегодня было принимать Президента Беларуси. Он ознакомился с музеем Гейдара Алиева, он ознакомился с сокровищами Азербайджана, музеем культуры Азербайджана. Особый интерес у господина Президента вызвала выставка классических автомобилей. Очень много раритетных и интересных автомобилей, господин Президент со всеми ознакомился. Я думаю, мы будем сотрудничать с коллегами из Беларуси по данному направлению.

После экскурсии Александр Лукашенко оставил запись в книге почетных гостей. И уже прощаясь пообещал: если на глаза попадётся достойный этого собрания ретро-автомобиль, он обязательно даст об этом знать.

Теперь в центре надеются, что рядом с азербайджанскими коврами достойное место в экспозиции займут и белорусские «ручники».

По итогам вчерашних переговоров перспективы очевидны. Диалог лидеров двух стран был по-дружески теплым и по-деловому конструктивным. Подписан целый пакет из десятка соглашений.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Когда я встречаюсь с моим другом, в Беларуси, в Минске, или здесь, в Баку, это всегда приятные ожидания, это приятные встречи. У нас полностью совпадают позиции практически по всем вопросам. Мы очень дружны, и мы это не скрываем. Я уже сказал, что по международной повестке дня расхождений практически нет.

Мы эффективно сотрудничаем во всех международных организациях, поддерживая друг друга.

Конечно, основа всему – торгово-экономическое сотрудничество. Мы не скрываем, что последний год мы в связи с мировым кризисом «просели» в нашем торгово-экономическом сотрудничестве. И мы сегодня договорились о том (даже цифра называлась, я повторю её: примерно в 700 миллионов долларов), что мы можем в будущем году достичь такого товарооборота. А это почти в два раза больше, чем в самом благоприятном году.

Оказалось, что у нас ещё много незадействованных резервов.

Любопытный нюанс: что бы поблагодарить нашего Президента за визит и продуктивную работу, Ильхам Алиев даже нарушил строгие протокольные правила и взял слово вне очереди.

Ильхам Алиев, Президент Азербайджанской республики:

Если позволите. Я редко нарушаю протокол, стараюсь практически никогда. Но этот случай, когда я думаю, что это нужно сделать. Во-первых, поблагодарить Александра Григорьевича, думаю, от имени всего азербайджанского народа за те добрые слова, которые он сказал о нашем народе, о нашей стране.

Слышать это от друга всегда приятно, особенно когда знаешь, что это искренне. А слышать это от человека, который построил современное, динамичное, самодостаточное, эффективное государство, которому многие-многие могут и должны завидовать – вдвойне приятно.

Хотел бы отметить особую роль Александра Григорьевича в том, какая сейчас прекрасная страна Беларусь.

Я советую всем гражданам Азербайджана поехать в Минск, другие города. Увидеть, во-первых, добрую душу белорусского народа. С которой кто сталкивается, тот бывает поражен чистотой, порядочностью, дружелюбием. Увидеть прекрасный город Минск, который сегодня одна из лучших европейских столиц и по архитектуре, и по инфраструктуре, и по чистоте, и по ухоженности.

Посетить те предприятия, которые были созданы. Вы сохранили все то хорошее, что было в Советском Союзе и приумножили.

Стратегические договоренности, к которым пришли вчера, 29 ноября Александр Лукашенко более детально обсудил на встрече с премьер-министром Азербайджана. В дни официального визита лидеры двух стран не раз подчеркивали: Беларусь и Азербайджан связывают не только экономические, но и личные отношения. А значит, и совместные проекты будут основаны исключительно на взаимовыгодных условиях, с учетом интересов партнеров и друзей.

Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь.