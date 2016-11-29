Эксклюзивный репортаж о встрече в «норманнском формате» 29 ноября в Минске

Новости Беларуси. 29 ноября в Минске проходят переговоры в «нормандском формате».

Искать пути мирного решения украинского кризиса в белорусскую столицу приехали главы МИД России, Украины, Франции и Германии.

Руководители внешнеполитических ведомств собрались в «Президент Отеле». Встреча длится уже около трёх часов. Основное внимание сторон направлено на безопасность, освобождение заложников, гуманитарные вопросы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Горин, СТВ:

Переговоры «норманнской четвёрки» здесь, в «Президент Отеле», продолжаются уже несколько часов. Журналисты ждут в фойе на первом этаже, а политики совещаются на втором, в Круглом зале для переговоров.

Тема урегулирования кризиса на юго-востоке Украины ожидаемо одна из самых сложных. Эта встреча «норманнской четверки» на уровне министров иностранных дел ожидалась около месяца. Сразу после завершения в Берлине октябрьских переговоров лидеров государств «норманнской четверки».

И вот, неделю назад, главы внешнеполитических ведомств Германии и Франции предложили встретиться в Минске. Российская и украинская стороны быстро согласились, поэтому встреча готовилась оперативно и в сжатые сроки.

До самого последнего момента не было ясно, когда же переговоры начнутся и в какой очередности приедут главные участники диалога.

Первым в холл «Президент Отеля» вошел министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Его мгновенно обступили журналисты. Дальше он пройти не смог и поделился ожиданиями Киева относительно переговоров «норманнской четверки» в Минске.

Павел Климкин, министр иностранных дел Украины:

Мы будем сегодня говорить, какая логика дорожной карты. Мы уже четко знаем логику наших основных пунктов. Узнаем через час, какая позиция будет у российской стороны.

Вторым, где-то через час, в «Президент Отель» прибыл министр иностранных дел Германии Штайнмайер.

Журналисты пытались, но не смогли остановить его для небольшого комментария. Он беспрепятственно проследовал на второй этаж, в зал переговоров. А через несколько минут так же стремительно пронесся глава французского внешнеполитического ведомства.

Последним приехал Сергей Лавров.

Его движения не выдавали никакой спешки, однако на вопросы СМИ он отвечать так же не стал.

Главная тема переговоров – доработать дорожную карту по выполнению Минских соглашений с привязкой к датам и очередности пунктов.

Важный момент: на юго-востоке Украины эксперты сейчас отмечают ухудшение ситуации.

Наблюдатели от ОБСЕ констатируют многочисленные нарушения в соблюдении режима прекращения огня.

Вообще, по данным ООН жертвами конфликта за все время стали почти 10 тысяч человек.

Конечно, новые компромиссы и договоренности могут существенно разрядить напряженность и эскалацию конфликта.

Евгений Горин, СТВ:

Эксперты склоняются к тому, что особых прорывов сегодня ждать не стоит. Хотя, конечно, возможны неожиданности. Но надо понимать, что любой, даже маломальский прорыв в деле восстановления мира на юго-востоке Украины – это очень важно. Как видите, встреча затягивается.

В последний раз встреча «норманнской четверки» в Берлине (на уровне глав государств) продлилась пять часов. Здесь, в Минске, стороны уже успели устроить небольшой перерыв, чтобы снова вернутся к переговорам. Ждём итогов.

Результаты переговоров в «нормандском формате», надеемся, будут озвучены итоговом выпуске в 22.30.