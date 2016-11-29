Участники заседания «нормандской четверки» прибыли в Минск

Новости Беларуси. Главы МИД «нормандской четверки» обсуждают в Минске украинский вопрос. Переговоры проходят в «Президент-Отеле». В белорусскую столицу прибыли все участники встречи. Как ожидается, основные акценты будут сделаны на вопросы безопасности и гуманитарного характера, в частности – освобождения заложников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минск снова сталь площадкой для проведения переговоров в «нормандском формате». Собственно, это неудивительно, ведь ключевые документы, которые были заключены по урегулированию кризиса на юго-востоке Украины, появились здесь, в Минске, и носят название «минские соглашения».

Сейчас выстроилась масса журналистов. Они встречают каждого, кто заходит в холл «Президент-Отеля». Наготове с камерами и микрофонами они, конечно, встречают прибывающих гостей и пытаются взять у них хоть какие-то комментарии перед началом переговоров.

Эта встреча «нормандской четверки» на уровне министров иностранных дел ожидалась около месяца. Сразу после завершения в Берлине октябрьских переговоров лидеров государств «нормандской четверки». И вот неделю назад главы внешнеполитических ведомств Германии, Франции предложили встретиться в Минске. Российская и украинская стороны быстро согласились, поэтому встреча готовилась достаточно оперативно, в очень сжатые сроки.

Главная тема переговоров – доработать дорожную карту по выполнению «минских соглашений» с привязкой к датам и очередности пунктов.

Первым в холл «Президент-Отеля» вошел министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Его мгновенно обступили журналисты и он поделился ожиданиями Киева относительно переговоров «нормандской четверки» в Минске.

Павел Климкин, министр иностранных дел Украины:

Мы будем сегодня говорить, какая логика дорожной карты. Мы уже четко знаем логику по нашим основным пунктам. Узнаем через час, какая позиция будет у российской стороны.

Вторым в «Президент-Отель» прибыл министр иностранных дел Германии Штайнмайер. Его журналисты оставить не смогли и он проследовал на второй этаж в зал переговоров. А через несколько минут быстро проследовала часть французской делегации.

Важный момент. На юго-востоке Украины сейчас эксперты отмечают ухудшение ситуации, наблюдатели от ОБСЕ констатируют многочисленные нарушения в соблюдении режима прекращения огня. Накаляют атмосферу и сообщения о том, что с 1 декабря планируется прекратить водоснабжение неподконтрольных властям Украины районов Луганской области.

Вообще, по данным ООН, жертвами конфликта за все время стали почти 10 тысяч человек. И, конечно, новые компромиссы, договоренности могут существенно разрядить напряженность и эскалацию конфликта.

Эксперты склоняются к тому, что серьезного политического прорыва по итогам этих переговоров ждать не стоит, однако, конечно, возможны сюрпризы. И не надо забывать, что людей прогресс в разрешении кризиса на юго-востоке Украины очень важен. Скорее всего, переговоры уже традиционно будут достаточно продолжительными. Последний раз в Берлине они длились около пяти часов.