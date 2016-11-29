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Завершен официальный визит Александра Лукашенко в Азербайджан

29 ноября 2016 13:46
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Новости Беларуси. 700 миллионов долларов. Конкретные шаги по достижению этой цифры взаимного товарооборота Беларуси и Азербайджана Александр Лукашенко обсудил 29 ноября в Баку с премьер-министром этой республики Артуром Расизаде.

Также глава государства посетил центр Гейдара Алиева. Культурный комплекс был открыт в 2012 году и стал одним из символов современного Баку.

Анар Алекперов, директор Центра Гейдара Алиева:
Очень приятно нам сегодня было принимать Президента Беларуси. Он ознакомился с музеем Гейдара Алиева, он ознакомился с сокровищами Азербайджана, музеем культуры Азербайджана. Особый интерес у господина Президента вызвала выставка классических автомобилей. Очень много раритетных и интересных автомобилей. Господин Президент со всеми ознакомился. Я думаю, мы будем сотрудничать с коллегами из Беларуси по данному направлению.

В здании располагаются музей, концертный зал, конгресс-центр. При строительстве и оснащении использованы самые современные технологии. Возведено здание в постмодернистском стиле и в 2014 году проект получил премию «Дизайн года» – одну из самых авторитетных наград в области архитектуры. Александр Лукашенко ознакомился с экспозицией.

Началась же повестка дня с торжественных церемоний. Глава белорусского государства возложил венок к могиле Гейдара Алиева, а также его родственников. Еще одна торжественная церемония прошла у братской могилы. Александр Лукашенко возложил цветы к монументу, где покоятся герои борьбы за независимость Азербайджана.

Официальный визит главы белорусского государства в Азербайджан завершен . Состоялись переговоры лидеров двух государств в формате «один на один», а также в расширенном составе. По итогам подписан ряд документов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более подробно здесь.

# Александр Лукашенко # Беларусь-Азербайджан

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