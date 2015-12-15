Александр Лукашенко уверен в еще большем сближении белорусского и российского народов

Новости России. Президент Беларуси уверен в еще большем сближении белорусского и российского народов. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с Владимиром Путиным во время переговоров в формате «один на один».

Беларусь и Россия – партнеры давние и стратегические. Сотрудничество налажено как в сфере политической, так и экономической. Только по итогам 2014 года объем взаимного товарооборота составил около 38 миллиардов долларов, по итогам десяти месяцев нынешнего – примерно 23 миллиарда.

И, как отметил глава белорусского государства, сегодня две страны готовы четко обсудить и решить те вопросы, которые стоят на повестке дня.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Действительно, как мы в Уфе в свое время договорились, на промежуточной, можно сказать, встрече, что мы до этой встречи проработаем в Правительствах, на других уровнях все вопросы, которые подлежат решению, а встретимся здесь, в Кремле, с вами, и те проблемы, которые останутся для решения нами, мы обсудим их и решим. Мы прекрасно знаем, что надо России, чего хочет Россия от Беларуси. Уверен, что Россия абсолютно знает, что надо Беларуси от России. Я думаю, что решение тех проблем, которые у нас существуют, еще больше сблизят наши народы. Хотя, откровенно говоря, мереть нас с вами классическими рамками взаимоотношений с другими какими-то государствами как-то даже и неудобно, потому что у нас настолько близкие отношения, что тут не подходят эти критерии. Но тем не менее я благодарен вам за эту оценку. И мы готовы кратко, четко (я понимаю, в Правительстве работали над этими проблемами) сегодня обсудить и решить все вопросы, которые сегодня перед нами стоят.

Владимир Путин, президент Российской Федерации:

Я очень рад вас видеть в Москве. Уровень политических отношений, объем экономического сотрудничества, то движение, которое в значительной степени было сделано благодаря вашим усилиям, мы сделали в объединении наших возможностей при решении социальных вопросов в Беларуси и России, – все это говорит о том, что нам есть о чем поговорить. Мы часто встречаемся, тем не менее мы вас ждали с этим официальным визитом. Очень рады, что это, несмотря на всякие текущие проблемы, организовано, состоялось, что вы приехали для обстоятельного разговора по всему комплексу российско-белорусских отношений.

15 декабря, еще до начала официальных переговоров в Кремле, Александр Лукашенко возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве. Расположен мемориальный архитектурный ансамбль в Александровском саду, прямо у стен Кремля. Память о Великой Отечественной войне из года в год объединяет россиян и белорусов.

Белорусский лидер в Москве находится с официальным визитом. В центре внимания лидеров двух государств – широкий спектр вопросов двусторонних отношений и международной повестки дня, взаимодействие в интеграционных объединениях. По итогам переговоров запланировано подписание международных документов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.