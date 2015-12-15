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МВД Беларуси усилило контроль за гражданами, прибывающими из Украины и Сирии

15 декабря 2015 10:37
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Новости Беларуси. Министерство внутренних дел усилило контроль за гражданами, прибывающими из Украины и Сирии. Каждый сотрудник МВД, в том числе работники патрульно-постовой службы и ГАИ, обладают необходимыми  навыками по обнаружению таких граждан.

Примером может служить громкое задержание на минском железнодорожном вокзале. Под стражу был взят мужчина, который имел при себе взрывчатку, два паспорта, оружие и документы, которые свидетельствуют о том, что он – участник боевых действий на Донбассе.

Кроме того выявляются и белорусы, которые могли или собираются уехать воевать за ИГИЛ или в Украину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Игорь Шуневич, министр внутренних дел Республики Беларусь:
Определенный портрет или матрица, в которую укладывается соответствующий гражданин с его признаками и так далее, безусловно, нами учтены. Соответствующий портрет тех лиц, которые могут либо участвуют в этих мероприятиях, составлен. В основном это, конечно же, молодые люди, которые с определенными амбициями для какой-то самореализации, иных целей, в том числе корыстных, направляются туда.

# Милиция Беларуси # Игорь Шуневич

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