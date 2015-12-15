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Продолжается официальный визит Александра Лукашенко в Российскую Федерацию

15 декабря 2015 07:30
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Новости Беларуси. Продолжается официальный визит президента Беларуси в Российскую Федерацию. Борт №1 приземлился в аэропорту «Внуково» накануне вечером.

15 декабря в Москве Александр Лукашенко встретится со своим коллегой Владимиром Путиным. Переговоры пройдут в узком и расширенном составах. В центре внимания глав государств – широкий спектр вопросов двусторонних отношений, международной повестки дня, взаимодействия в интеграционных объединениях. По итогам встречи запланировано подписание ряда документов.

Кроме того, Александр Лукашенко возложит венок к Могиле Неизвестного солдата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Александр Лукашенко # Беларусь-Россия

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