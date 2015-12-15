Страны СНГ в 2016 году усилят взаимодействие в гуманитарной сфере и экономике

Новости Беларуси. Страны Содружества Независимых Государств в 2016 году усилят взаимодействие в гуманитарной сфере и экономике. Об этом 15 декабря шла речь на заседании постоянных полномочных представителей государств-участников СНГ в Минске.

В числе приоритетных направлений – расширение сотрудничества в организации безопасности, а также укрепление позиций во внешней политике. Будет продолжена работа и над новыми проектами. Один из них – соглашение о свободной торговле услугами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Лебедев, председатель исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ:

Все инновации в первую очередь связаны с укреплением взаимодействий в экономической сфере. Это и более тесные согласования, во-первых, наших действий в экономической и финансовой сферах друг с другом. С тем, чтобы какие-то отдельные действия наших государств, соответственно, не ущемляли интересы других партнеров по Содружеству. Идет речь о том, чтобы перейти в расчетах между государствами Содружества на национальной валюте, а не в долларах и евро. На взгляд многих экспертов, это облегчит товарооборот, торговые отношения между нашими государствами.