Экс-генеральный секретарь ОДКБ: Национальные интересы все должны учитываться, а не только учитывать интересы США

Новости Беларуси. «Минский диалог» продолжается. Сейчас немного изменится формат переговоров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участники расходятся по тематическим сессиям, которые проходят сегодня буквально в режиме нон-стоп. На форум приехало почти 350 экспертов более чем из 40 стран. Много громких и важных имен, чьё слово действительно имеет вес в мировой политике. Но Минск готов к большому политическому диалогу. Александр Лукашенко: «Беларусь – суверенное государство и чётко осознает своё положение на международной оси координат»

Терроризм, в том числе кибератаки, торговля людьми, конфликт в Украине, напряжение Восток – Запад: как решить эти вопросы. К примеру, генеральный секретарь ОБСЕ поддержал идею о возобновлении в Минске переговоров в формате «Хельсинки-2», а чтобы снизить градус напряжённости в регионе, следует вести поступательный диалог.

Эксперты в кулуарах отмечали, что сейчас сложно найти действительно комфортную площадку для обсуждения. В своем выступлении Николай Бордюжа, бывший генсек ОДКБ, отметил, что Минск по праву может претендовать на такой статус. В нашу пользу встреча нормандской четверки, переговоры по Нагорному Карабаху.