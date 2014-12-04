Александр Лукашенко требует ужесточить нынешнее законодательство в сфере борьбы с наркопреступностью

Новости Беларуси. Наказания за преступления в наркосфере необходимо ужесточить. Об этом 4 декабря заявил глава государства на совещании по вопросам противодействия незаконному обороту наркотиков, психотропных веществ и аналогов.

По словам президента, более оперативно и действенно бороться с наркоугрозой должна помочь усовершенствованная нормативно правовая база. Сейчас эта проблема как никогда актуальна. Молодеет контингент наркозависимых, растёт и их число. Например, тех, кто употребляет спайс, за последние два года стало в 80 раз больше.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мне в связи с этим представлен проект соответствующего закона, который мы сегодня обсудим. Я бы хотел услышать ответы на существенные, главные вопросы: на сколько меры по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, в том числе предлагаемые новым законодательным актом, носят комплексный характер и обеспечивают противодействие всему возможному спектру угроз, позволяют ли они оперативно реагировать и пресекать любые ухищрения со стороны наркоторговцев и производителей всякой заразы? Издание в январе этого года декрета по так называемому, маку. Удалось сократить его потребление, тут же вылезла проблема со спайсами. Что дальше? Решает ли эту проблему нынешний законопроект? На сколько мы сегодня четко можем спрогнозировать и упредить возможные новые наркоугрозы ближайшей перспективы, достаточно ли у нас сил и средств? Какие изменения в законодательстве предусматриваются в отношении тех, кто потребляет наркотики?

По итогам совещания президент поручил доработать документ в самое ближайшее время и оформить его в виде декрета.

Среди главных нововведений – ужесточение уголовной ответственности за сбыт наркотиков несовершеннолетним, потребление наркотических средств в общественных местах. Также законопроект упрощает внесение в список запрещенных тех веществ, которые появляются на наркорынке республики.

Василий Лосич, начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Министерства внутренних дел Республики Беларусь:

Предлагается ужесточить ряд позиций. В частности, уголовной ответственности за изготовление наркотиков в условиях лаборатории. Мы имеем уже проблему, когда на территории Республики Беларусь в этом году выявлено 12 подпольных нарколабораторий. Мы предлагаем ужесточить уголовную ответственность за сбыт заведомо несовершеннолетним, поскольку это действительно проблема. И мы, к сожалению, в этом году имеем рост преступлений с участием несовершеннолетних в четыре раза по сравнению с прошлым годом. Предлагается введение административной ответственности за нахождение в состоянии наркотического опьянения.

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Обновлено за 19.30 04.12.2014

Крупнейшую сеть по продаже наркотиков раскрыли в Беларуси. При обыске в тайниках найдены кокаин, гашиш и марихуана общим весом почти 20 килограммов. Появилось 4 декабря и сообщение о пресечении деятельности сети по распространению спайсов.

Александру — 35. Почти половину жизни провел в наркотическом дурмане. Еще подростком за компанию в небольшом городке попробовал мак, потом был бензин. А дальше пустился во все тяжкие. За эти годы потерял не только здоровье, но и семью — жена с сынишкой не выдержали отца-наркомана. Александр не готов показать лицо, но готов рассказать о тех страхах, что пришлось пережить. Эффект от спайса совсем надломил парня.

Александр:

Он вызывает зависимость. Однозначно. Люди, которые употребляли 2 года, 3, они уже не могли ни работать, ни разговаривать нормально, люди творили совсем сумасшедшие вещи.

Уже больше месяца он находится на реабилитации. В первый раз пришел по своей воле. Надеется на новую жизнь. Без наркотиков. Соскочить получается не у всех.

Евгений Шеремет, заведующий отделением ГУ «РНПЦ психического здоровья»:

Любую зависимость сложно вылечить, а от спайса и курительных смесей — крайне сложно, потому как они вызывают зависимость достаточно быстро и человек, который часто и долго курит потом просто не может жить.

Наталья Бреус, СТВ:

В Беларуси всегда делали так, чтобы наркотики были делом опасным и труднодоступным. Но в последнее время появляется много новых психотропных веществ. Количество потребителей курительных смесей увеличилось в десятки раз. Зарегистрировано около тысячи случаев передозировки спайсами. 25 из них — с летальным исходом. Пришло время пересмотреть антинаркотическую политику.

Ситуация с незаконным оборотом наркотиков беспокоит главу государства. С этого президент начинает совещание. Все чаще психотропы становятся причиной преступлений и гибели людей. Что еще печальнее — наркоманы все моложе.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Эта зараза захватывает школьников, учащихся профтехучилищ, студентов вузов и другие категории молодежи. Конечно, это горе семьи, государства и угроза генофонду нации. Недавно, встречаясь со студентами педуниверситета, мы затрагивали эту проблему. Тогда я пообещал, что мы объединим все усилия для решения такой стратегической задачи, как формирование трудолюбивой, образованной, здоровой нации. Тогда было сказано, какую опасность представляют алкоголизм и наркомания. Это не просто беда отдельных опустившихся людей, это серьезный вызов настоящему и будущему нашего общества и государства. И эта угроза касается абсолютно всех, в том числе присутствующих за этим столом, потому что у каждого есть дети и внуки.

По мнению Александра Лукашенко, власти по силам противостоять распространению наркотической заразы. Правоохранители работают в штатном режиме. Но нужны дополнительные меры.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы знаем, что такое наркотики. Наши подразделения это прекрасно знают и понимают. Они видели в глаза тех, кто завозит сюда наркотики, кто производит эти наркотики (в основном это из-за границы, но есть и свои лаборатории). Они знают тех, кто распространяет эти наркотики и потребляет. Они, в связи с этим, знают, что надо делать, в каком направлении действовать. Мы структуру усилили, мы подняли ее статус до уровня главного управления. Надо еще поднять ее — давайте поднимем. Но я считаю, что идти надо шаг за шагом. На этом уровне посмотрим, что будет. Коль мы это знаем, исходя из этих знаний надо прописывать законодательство и принимать дополнительные меры. Ужесточить нынешнее законодательство надо.

Производитель, поставщик. Пусть скажут непосредственно исполнители, что им надо еще дополнительно, чтобы его привлечь к ответственности и пресечь его деятельность.

Мне недавно министр доложил, по крайней мере, и КГБ по двум фактам, когда целой структуры белорусско-российской была пресечена деятельность. В ней не только те, кто производил и завозил наркотики, но и распространял. Наши люди в милиции знают их в лицо, видели. Они должны сказать, что к этой категории граждан мы должны применить, какие меры, чтобы их поставить на место, распространителей и потребителей. Что надо сделать для того, чтобы этот потребитель боялся смотреть в сторону наркотиков.

Ужесточить нынешнее законодательство надо. Для особо «отличившихся» в этой сфере. Лет 20-25 они должны получить. Те, кто менее «отличились», естественно, меньше, и так далее. Скажите, что это за градация, какие должны быть сроки. Мы запишем это в закон, депутаты нас поддержат.

Позиция президента по этому вопросу очень жесткая.

Александр Лукашенко не исключает, что для тех, кто распространяет или употребляет наркотики может даже быть организовано отдельное исправительное учреждение с особо строгим режимом.

Чтоб неповадно было и даже не пробовали спайс на язык!

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Тема — наиактуальнейшая. Мне кажется, что важнее сегодня темы, которую мы должны решать, нет. Вы прекрасно понимаете, какие дети рождаются от этой молодежи и что мы будем иметь в стране, как кой это будет генофонд. Поэтому надо решительно пресечь. Решительно, не глядя на то, в каких мы союзах — таможенных, экономических, военно-политических. Мы должны седлать все для того, чтобы отсечь эту заразу насколько это возможно от наших границ. Я знаю, что это непросто, поскольку мы транзитная страна. Но мы это можем сделать. И мы это сделаем.

Статистика наркопреступлений не радует. Глава МВД Игорь Шуневич констатирует рост правонарушений и по обороту психтропов, и по сбыту. Вот вроде и поставили заслон опиумному маку — с января 2014 года действует декрет президента, который позволил свести оборот вещества к минимуму, и тут вылезла проблема спайсов.

Игорь Шуневич, министр внутренних дел Республики Беларусь:

Пришедшие на смену опию психотропные вещества нового поколения так называемые «дизайнерские наркотики» и курительные смесь (это 70% сегодняшнего наркорынка) обрели наибольшую популярность среди молодежи в связи с относительной дешевизной и простотой употребления. Основной маршрут и транзит из Китая в Европу происходит через Российскую Федерацию, что в совокупности с отсутствием границы нашего государства в рамках Таможенного союза приводит к регулярному обнаружению на территории страны новых психоактивных веществ. Только в текущем году мы внесли в соответствующие списки 89 новых веществ.

МВД пришлось взять под особый контроль работу «Белпочты». А это около миллиона почтовых отправлений. Посылки часто приходят с «сюрпризом». Банальный фонарик используют как контейнер для перевоза наркотиков.

Игорь Шуневич, министр внутренних дел Республики Беларусь:

Введены штатные должности сотрудников наркоконтроля, которые обслуживают объекты групп «Белпочта» и уже за непродолжительный период времени этими сотрудниками МВД в посылках было предотвращено около 400 попыток перемещения на нашу территорию таких почтовых отправлений с наркосодержащими веществами.

Министерство внутренних дел предлагает усовершенствовать нормативную базу. Проект соответствующего закона представлен на рассмотрение главе государства. Поправки ужесточат ответственность за наркотики, в том числе уголовную за сбыт запрещенных веществ несовершеннолетним.

В 2014 году преступлений с участием подростков стало в 4 раза больше.

Ужесточат и ответственность за изготовление психотропов в лабораториях.

В 2014 году выявили 12 таких подпольных.

Предлагается административная ответственность за нахождение в наркотическом дурмане — отельный вопрос, если еще и в общественном месте.

По мнению президента, вся ответственность за координацию в этой сфере — на МВД.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Есть МВД, есть там министры. Дал указания, касающиеся этой темы, — немедленно должны это исполнять. Серьезнейшее положение. Идет война, поэтому не до советов, поэтому решение принято сегодня. Не ждите письменных указаний. Что касается наркотиков, ваше решение — закон для всех. Я хорошо знаю эту тему с той точки зрения, что обычные милиционеры жалуются: развяжите нам руки, мы покажем, как с ними надо бороться. А мы, как преступники, сдерживаем этот процесс, и не только умышленно, просто мы считаем, что это неважно. Важно! У каждого есть малые дети и внуки и не известно, где они окажутся.

Кроме того, намерены законодательно прописать возможность оперативно пополнять список запрещенных веществ. А то на деле получается: один препарат запретили — химики поколдовали — и готов новый. Вроде уже и не в черном списке.

Василий Лосич, начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Министерства внутренних дел Республики Беларусь:

Если мы последуем этому законопроекту и он будет утвержден, значит, этот срок сократиться до 5-6 дней на законодательном уровне для внесения в список запрещенных. Введение такого понятия, как структурная базовая величина в понятие «аналоги», нам позволит, в принципе, запрещать новые вещества уже на следующий день после их появления на наркорынке, в последующем уже в спокойной обстановке вносить их в список запрещенных. Этим новым понятием «аналоги» мы перекроем порядка 95% всех новых веществ, которые будут поступать на наркорынок республики.

В глобальной сети полно видео с теми, кто попробовал курительные смеси. Зачастую такие съемки делают сами подростки на волне экспериментов. Вроде в шутку, но после просмотра явно не до смеха. Особенно родителям. Вообще в деле борьбы с наркотиками Интернет правоохранителям не помощник. Анонимность в сети и использование виртуальных кошельков дает возможность купить запрещенный препарат даже 14-летнему подростку.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Если министр считает, что Интернет, сайты и прочее надо закрыть, немедленно вносите предложения или закрывайте. Самая «демократичная» страна в мире США. Вы знаете, какая там демократия. Если касается безопасности граждан, они не церемонятся — ружье в руку и пошел. Игрушечный пистолет пацаненок поднял — застрелили не разговаривая. Попробуй полицейского за это упрекни — такой закон.

Это очень страшная проблема для нашего общества и мы завтра можем скатиться до самых передовых стран. Вы посмотрите, Норвегия, Швейцария — в рейтингах первые места по благополучию занимают. Самые прекрасные страны, куда стремятся жить ехать, 10-11 лет у них наркомания уже. Наркоманы дети. Нам нельзя скатиться к этим передовым странам.

По итогам печальной статистики Минск и Гомельщина — лидеры по количеству уголовных дел в сфере оборота наркотиков. 4 декабря в Минске перекрыли один из крупнейших каналов поставки наркотиков в Беларуси. У преступников изъяли 18 килограммов гашиша. Но хватает таких дел и в других регионах. Например, в Гродненской области 4 декабря у местного жителя было найдено около 18 килограммов насвая.

Следственный комитет расследует уголовное дело в отношении организованной преступной группы, которая сбывала опасные психотропы в Беларуси. В результате тесного взаимодействия правоохранительных ведомств нашей страны удалось выявить причастность к преступной деятельности в ней бывшего сотрудника МВД и двух сотрудников КГБ.

Сергей Кабакович, начальник отдела информации и связей с общественностью Следственного комитета Республики Беларусь:

Проведенными обысками изъято более 2,5 кг особо опасных веществ, а также боеприпасы. По предварительным данным незаконный доход, полученный участниками организованной преступной группы составил свыше 32 млрд рублей. Расследование уголовного дела продолжается.

Следственный комитет тоже настроен идти по пути ужесточения ответственности за наркопреступления.

Валентин Шаев, председатель Следственного комитета Республики Беларусь:

Принимая во внимание практику расследования уголовных дел, считаем возможным дополнительно предложить введение и усиление уголовной ответственности за сбыт наркотиков, если в результате их потребления наступила смерть потерпевшего. В связи с распространением фактов сбыта психотропных веществ лицами, не достигших 16 лет, предлагаем снизить возраст наступления уголовной ответственности за сбыт наркотиков с 16 до 14 лет. С целью стимулирования добровольному лечению от наркозависимости предлагаем ввести уголовную ответственность за потребление наркотических средств, совершенное в течение года после наложения административного взыскания за такие же действия. Предлагается законодательно закрепить возможность принудительного медицинского освидетельствования лиц на наличие наркотического опьянения.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я абсолютно поддерживаю предложения, которые здесь были изложены председателем Следственного комитета. Надо понизить возраст — понижайте. А в плане освидетельствования, это поразительно! Давно это надо было сделать!

По итогам разговора президент поддержал поправки в законы, которые усилят ответственность за преступления, связанные с оборотом наркотиков.

Участники встречи сошлись на том, что бить нужно не просто по спросу, но главное — по предложению. Пока чаще попадаются потребители, нежели наркодилеры. По итогам совещания Александр Лукашенко поручил доработать документ в самое ближайшее время и оформить его в виде декрета, чтобы он как можно быстрее начал действовать. И, возможно, кто-то не попадет в наркотическую ловушку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.