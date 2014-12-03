Прямой эфир

Верховная рада Украины утвердила новый состав правительства

03 декабря 2014 09:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Украины. Верховная Рада утвердила состав кабинета министров, ранее предложенный парламентской коалицией. В поддержку этого решения выступили 288 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

В новый состав правительства вошли сразу трое иностранцев, которые указом президента страны получили украинские паспорта.

Согласно решению Рады, главой Министерства финансов стала американка украинского происхождения Наталия Яресько. Министром здравоохранения назначен гражданин Грузии Александр Квиташвили. А литовец Айварас Абромавичус возглавит Министерство экономического развития и торговли Украины.

Отметим, всего в состав нового кабинета вошли 19 министров. Среди них есть и несколько представителей старого кабинета министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# Выборы в Украине

Другие новости рубрики

Все новости
3 декабря делегация МАГАТЭ посетит строительную площадку Белорусской АЭС
03 декабря 2014 08:05

3 декабря делегация МАГАТЭ посетит строительную площадку Белорусской АЭС

Александр Лукашенко требует жестких мер по недопущению к управленческой деятельности уволенных за провалы в работе
02 декабря 2014 17:17

Александр Лукашенко требует жестких мер по недопущению к управленческой деятельности уволенных за провалы в работе

Литва будет содействовать Беларуси и Калининградской области в транспортно-логистических вопросах
02 декабря 2014 14:12

Литва будет содействовать Беларуси и Калининградской области в транспортно-логистических вопросах