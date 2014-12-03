Верховная рада Украины утвердила новый состав правительства

Новости Украины. Верховная Рада утвердила состав кабинета министров, ранее предложенный парламентской коалицией. В поддержку этого решения выступили 288 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

В новый состав правительства вошли сразу трое иностранцев, которые указом президента страны получили украинские паспорта.

Согласно решению Рады, главой Министерства финансов стала американка украинского происхождения Наталия Яресько. Министром здравоохранения назначен гражданин Грузии Александр Квиташвили. А литовец Айварас Абромавичус возглавит Министерство экономического развития и торговли Украины.

Отметим, всего в состав нового кабинета вошли 19 министров. Среди них есть и несколько представителей старого кабинета министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.