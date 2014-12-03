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3 декабря делегация МАГАТЭ посетит строительную площадку Белорусской АЭС

03 декабря 2014 08:05
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Новости Беларуси. Продолжается визит представителей Международного агентства по атомной энергии в Беларусь. 3 декабря делегация зарубежных экспертов во главе с  заместителем генерального директора МАГАТЭ посетят строительную площадку Белорусской АЭС.

2 декабря в Министерстве иностранных дел стороны обсудили международный опыт в обеспечении ядерной безопасности. Переговоры прошли и в Правительстве. Там речь шла о сотрудничестве по программе радиационной безопасности на всех этапах возведения белорусской атомной станции в Островце, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Владимир Семашко, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
Разработаны и сегодня находятся в стадии реализации две государственные программы. Это программа научного сопровождения строительства, в последующем ввода в эксплуатацию, эксплуатация атомной станции и программа подготовки кадров. Конечно, вопрос подготовки кадров — это один из основных вопросов, важных вопросов. Для того, чтобы действительно подготовить людей, понимающих что такое, значит, ядерная энергетика и которые потом квалифицированно бы работали на этой станции.

# АЭС в Беларуси # Владимир Семашко

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